Бокс-офис РФ: Бекмамбетов рулит

Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 8 по 11 сентября 2016 года.

Совершенно непредсказуемым образом первое место заняла картина Тимура Бекмамбетова. Несмотря на кассовый провал в США и разгромные отзывы критиков, «Бен-Гур» собрал 2,1 млн долларов или 140 млн рублей с 2 тыс. киноэкранов. Всего же на картину было продано свыше 480 тыс. билетов.

Впрочем, для Бекмамбетова-режиссера результат не самый выдающийся. Так, его «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» хоть и не запомнился российскому зрителю, но на старте взял 4,2 млн долларов (и это было только второе место!). «Ирония судьбы. Продолжение» собрала 9,3 млн, а «Особо опасен» – 10,6 млн. И это не говоря уже про «Дозоры» и несколько частей «Елок», где Бекмамбетов значится сорежиссером.

Второе место занял «Полный расколбас». Мультфильм для взрослых, пародирующий как работы Pixar, так и некоторые современные тенденции в обществе, заработал 1,2 млн долларов или 77,1 млн рублей с 910 экранов.

Старт далеко не самый удачный – с 2002 года 72 анимационные картины стартовали лучше в рублях и 98 – в долларах. С другой стороны, нечасто увидишь в кино мультфильм с возрастным рейтингом «18+», так что слабая заинтересованность публики понятна. Всего на «Полный расколбас» было продано 282 тыс. билетов.

С четвертой строчки дебютировала драма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне». Картина заработала 996 тыс. долларов или 64 млн рублей. Впрочем, предыдущая работа режиссера – военная драма «Снайпер» – стартовала еще хуже – лишь с шестой строчки, заработав марте 2015 года 343 тыс. долларов.

Для фильмов с Томом Хэнксом в главной роли «Чудо на Гудзоне» также оказалось удачнее последних картин. Так, «Голограмма для короля» в первый уикенд собрала 205 тыс. долларов, а «Шпионский мост» – 809 тыс.

Новинки прошлой недели сдулись достаточно стремительно. Так, «Джейсон Борн» сократил сборы на 69%, а успешные в США «Очень плохие мамочки» – на 67% (упали при этом с четвертого на седьмое место). Только комедия «Девять жизней» сумела сохранить за собой шестую строчку, хотя и сократила сборы на 53%.

Российская комедия «Все о мужчинах» ко второму уикенду вплотную приблизилась к тому, чтобы окупить свой бюджет, заработав 66,3 млн рублей (против 67 млн, затраченных на производство). Впрочем, при такой отрицательной динамике (потеря 70% кассы) она едва ли станет прибыльной.

Триллер «Морган», снятый Люком Скоттом – сыном известного режиссера – стартовал плохо, как и в США. Фильм занял девятую строчку с результатом в 181 тыс. долларов или 11,6 млн рублей. Также плохой результат показала драма «Свет в океане», дебютировавшая с одиннадцатой строки. В первый уикенд она заработала только 84 тыс. долларов или 5,4 млн рублей с 270 экранов. Отечественная фантастическая комедия «Монах и бес» стартовала с пятнадцатого места с кассой в 31 тыс. долларов.

В ограниченный прокат также вышли сборник короткометражек фестиваля «Кинотавр» «Кинотавр Shorts» и документальная лента с Константином Хабенским в главной роли «Прокофьев: Во время пути».

Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 8 по 11 сентября 2016 года составил 488 млн рублей или 7,5 млн долларов. Касса незначительно сократилась – в рублях на 16,5%, в долларах – 14,9%.