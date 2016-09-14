Бокс-офис РФ: Бекмамбетов рулит

Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 8 по 11 сентября 2016 года.
Совершенно непредсказуемым образом первое место заняла картина Тимура Бекмамбетова. Несмотря на кассовый провал в США и разгромные отзывы критиков, «Бен-Гур» собрал 2,1 млн долларов или 140 млн рублей с 2 тыс. киноэкранов. Всего же на картину было продано свыше 480 тыс. билетов.
Впрочем, для Бекмамбетова-режиссера результат не самый выдающийся. Так, его «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» хоть и не запомнился российскому зрителю, но на старте взял 4,2 млн долларов (и это было только второе место!). «Ирония судьбы. Продолжение» собрала 9,3 млн, а «Особо опасен» – 10,6 млн. И это не говоря уже про «Дозоры» и несколько частей «Елок», где Бекмамбетов значится сорежиссером.
Второе место занял «Полный расколбас». Мультфильм для взрослых, пародирующий как работы Pixar, так и некоторые современные тенденции в обществе, заработал 1,2 млн долларов или 77,1 млн рублей с 910 экранов.
Старт далеко не самый удачный – с 2002 года 72 анимационные картины стартовали лучше в рублях и 98 – в долларах. С другой стороны, нечасто увидишь в кино мультфильм с возрастным рейтингом «18+», так что слабая заинтересованность публики понятна. Всего на «Полный расколбас» было продано 282 тыс. билетов.
С четвертой строчки дебютировала драма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне». Картина заработала 996 тыс. долларов или 64 млн рублей. Впрочем, предыдущая работа режиссера – военная драма «Снайпер» – стартовала еще хуже – лишь с шестой строчки, заработав марте 2015 года 343 тыс. долларов.
Для фильмов с Томом Хэнксом в главной роли «Чудо на Гудзоне» также оказалось удачнее последних картин. Так, «Голограмма для короля» в первый уикенд собрала 205 тыс. долларов, а «Шпионский мост» – 809 тыс.
Новинки прошлой недели сдулись достаточно стремительно. Так, «Джейсон Борн» сократил сборы на 69%, а успешные в США «Очень плохие мамочки» – на 67% (упали при этом с четвертого на седьмое место). Только комедия «Девять жизней» сумела сохранить за собой шестую строчку, хотя и сократила сборы на 53%.
Российская комедия «Все о мужчинах» ко второму уикенду вплотную приблизилась к тому, чтобы окупить свой бюджет, заработав 66,3 млн рублей (против 67 млн, затраченных на производство). Впрочем, при такой отрицательной динамике (потеря 70% кассы) она едва ли станет прибыльной.
Триллер «Морган», снятый Люком Скоттом – сыном известного режиссера – стартовал плохо, как и в США. Фильм занял девятую строчку с результатом в 181 тыс. долларов или 11,6 млн рублей. Также плохой результат показала драма «Свет в океане», дебютировавшая с одиннадцатой строки. В первый уикенд она заработала только 84 тыс. долларов или 5,4 млн рублей с 270 экранов. Отечественная фантастическая комедия «Монах и бес» стартовала с пятнадцатого места с кассой в 31 тыс. долларов.
В ограниченный прокат также вышли сборник короткометражек фестиваля «Кинотавр» «Кинотавр Shorts» и документальная лента с Константином Хабенским в главной роли «Прокофьев: Во время пути».
Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 8 по 11 сентября 2016 года составил 488 млн рублей или 7,5 млн долларов. Касса незначительно сократилась – в рублях на 16,5%, в долларах – 14,9%.
|№
|№
|Фильм
|Дата выхода в прокат
|Сборы за уикенд в долларах
|Изменение
|Число экранов
|Сборы за все время проката в долларах
|Бюджет в долларах
|1
|N
|Бен-Гур
|8 сентября
|2 179 277
|-
|2 050
|2 179 277
|100 000 000
|2
|N
|Полный расколбас
|8 сентября
|1 200 751
|-
|910
|1 200 751
|19 000 000
|3
|1
|Тайная жизнь домашних животных
|18 августа
|1 154 434
|-63
|1 168
|32 173 408
|75 000 000
|4
|N
|Чудо на Гудзоне
|8 сентября
|996 245
|-
|882
|996 245
|60 000 000
|5
|2
|Джейсон Борн
|1 сентября
|688 640
|-69
|1 140
|3 412 508
|120 000 000
|6
|6
|Девять жизней
|1 сентября
|225 109
|-53
|643
|776 750
|30 000 000
|7
|4
|Очень плохие мамочки
|1 сентября
|196 876
|-67
|674
|1 051 696
|20 000 000
|8
|3
|Все о мужчинах
|1 сентября
|189 212
|-70
|907
|1 012 661
|1 000 000
|9
|N
|Морган
|8 сентября
|181 841
|-
|517
|181 841
|8 000 000
|10
|5
|Механик: Воскрешение
|26 августа
|84 988
|-84
|285
|2 949 447
|40 000 000
|11
|N
|Свет в океане
|8 сентября
|84 300
|-
|270
|84 300
|20 000 000
|12
|7
|Не дыши
|25 августа
|68 172
|-86
|200
|2 196 386
|9 900 000
|13
|8
|Парни со стволами
|18 августа
|49 705
|-72
|108
|4 191 715
|45 000 000
|14
|10
|Отряд самоубийц
|4 августа
|44 510
|-69
|125
|24 387 291
|175 000 000
|15
|N
|Монах и бес
|8 сентября
|31 762
|-
|204
|31 762
|1 900 000
|16
|9
|Девятая жизнь Луи Дракса
|1 сентября
|31 281
|-80
|389
|236 496
|н/д
|17
|N
|Гамба
|24 482
|-
|200
|30 882
|20 000 000
|18
|11
|Пит и его дракон
|11 августа
|21 476
|-82
|92
|3 537 115
|65 000 000
|19
|N
|Дочь Бога
|8 сентября
|18 167
|-
|167
|18 167
|н/д
|20
|N
|Nick Cave & The Bad Seeds.One More Time Feeling
|8 сентября
|16 413
|-
|72
|16 413
|н/д
|21
|12
|Спарта
|25 августа
|13 862
|-80
|100
|645 881
|н/д
|22
|N
|Детство лидера
|8 сентября
|11 519
|-
|81
|11 519
|н/д
|23
|15
|Светская жизнь
|21 июля
|11 445
|-45
|26
|1 834 738
|н/д
|24
|19
|Мульт в кино. Выпуск №35
|20 августа
|9 840
|-3
|247
|62 459
|н/д
|25
|14
|Служанка
|25 августа
|9 809
|-82
|22
|151 767
|н/д
|26
|20
|Капитан Фантастик
|11 августа
|4 702
|-51
|14
|131 328
|н/д
|27
|18
|Любовь и дружба
|18 августа
|4 444
|-58
|21
|188 896
|4 300 000
|28
|16
|Ледниковый период: Столкновение неизбежно
|14 июля
|4 360
|-78
|29
|15 475 339
|105 000 000
|29
|N
|Прокофьев: Во время пути
|8 сентября
|4 202
|-
|18
|4 202
|н/д
|30
|21
|Тэли и Толи
|1 сентября
|3 664
|-53
|83
|13 903
|1 100 000
|31
|N
|Кинотавр Shorts
|8 сентября
|3 155
|-
|19
|3 531
|н/д
|32
|22
|Джульетта
|4 августа
|3 079
|-60
|4
|279 190
|н/д
|33
|17
|Прекрасная планета
|25 августа
|2 511
|-80
|9
|60 292
|н/д
|34
|48
|Любой ценой
|18 августа
|2 239
|966
|5
|163 745
|н/д
|35
|33
|Вторая жизнь Уве
|30 июня
|2 082
|83
|2
|37 976
|н/д
|36
|13
|Ночные стражи
|25 августа
|1 906
|-97
|109
|492 983
|3 500 000
|37
|24
|В поисках Дори
|16 июня
|1 709
|-50
|9
|9 110 102
|200 000 000
|38
|N
|Гонки по-итальянски
|8 сентября
|1 680
|-
|26
|1 680
|н/д
|39
|26
|Иллюзия обмана 2
|9 июня
|1 449
|-50
|5
|16 767 339
|100 000 000
|40
|25
|Большой и добрый великан
|30 июня
|1 293
|-61
|11
|5 934 436
|140 000 000
|41
|32
|Гений
|7 июля
|1 202
|-9
|2
|431 066
|15 000 000
|42
|23
|Афера под прикрытием
|11 августа
|1 097
|-74
|2
|685 797
|н/д
|43
|53
|День рождения Лунтика
|3 сентября
|1 052
|-
|47
|5 187
|н/д
|44
|29
|И гаснет свет…
|21 июля
|1 049
|-42
|3
|3 901 189
|5 000 000
|45
|27
|Ураган: Одиссея ветра
|25 августа
|908
|-54
|5
|7 951
|н/д
|46
|31
|Человек – швейцарский нож
|30 июня
|845
|-45
|3
|393 868
|н/д
|47
|30
|Неоновый демон
|28 июля
|686
|-59
|2
|295 903
|6 000 000
|48
|38
|К черту на рога
|11 августа
|514
|-17
|1
|73 823
|11 200 000
|49
|37
|Стартрек: Бесконечность
|21 июля
|445
|-44
|1
|6 357 375
|185 000 000
|50
|43
|Проклятые. Противостояние
|14 июля
|431
|25
|5
|247 716
|н/д
|51
|50
|Магия лунного света
|25 сентября
|276
|44
|1
|1 792 644
|н/д
|52
|28
|Хроники мстителя
|1 сентября
|239
|-88
|21
|6 661
|4 000 000
|53
|34
|Охотники за привидениями
|28 июля
|165
|-85
|1
|4 877 344
|144 000 000
|54
|45
|Экипаж
|21 апреля
|156
|-44
|1
|22 792 739
|21 000 000
|55
|46
|Невероятный Блинки Билл
|28 июля
|139
|-46
|3
|177 736
|н/д
|56
|44
|Иррациональный человек
|13 августа
|138
|-53
|1
|717 890
|н/д
|57
|42
|Диггеры
|11 августа
|80
|-77
|2
|630 341
|800 000
|58
|40
|Месть от кутюр
|4 августа
|77
|-84
|2
|93 114
|н/д
|59
|41
|Черепашки-ниндзя 2
|2 июня
|32
|-92
|1
|9 311 773
|135 000 000
|60
|52
|Жизнь на вулкане
|1 сентября
|9
|-94
|1
|181
|н/д
|61
|47
|Пессимист
|1 апреля
|3
|-99
|1
|10 283
|35 000
Павел СОЛОМАТИН..