{ 14 сентября 2016 }

Бокс-офис РФ: Бекмамбетов рулит

Рубрики: [Кино]  
Метки:

Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 8 по 11 сентября 2016 года.

Совершенно непредсказуемым образом первое место заняла картина Тимура Бекмамбетова. Несмотря на кассовый провал в США и разгромные отзывы критиков, «Бен-Гур» собрал 2,1 млн долларов или 140 млн рублей с 2 тыс. киноэкранов. Всего же на картину было продано свыше 480 тыс. билетов.

Впрочем, для Бекмамбетова-режиссера результат не самый выдающийся. Так, его «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» хоть и не запомнился российскому зрителю, но на старте взял 4,2 млн долларов (и это было только второе место!). «Ирония судьбы. Продолжение» собрала 9,3 млн, а «Особо опасен» – 10,6 млн. И это не говоря уже про «Дозоры» и несколько частей «Елок», где Бекмамбетов значится сорежиссером.

Второе место занял «Полный расколбас». Мультфильм для взрослых, пародирующий как работы Pixar, так и некоторые современные тенденции в обществе, заработал 1,2 млн долларов или 77,1 млн рублей с 910 экранов.

Старт далеко не самый удачный – с 2002 года 72 анимационные картины стартовали лучше в рублях и 98 – в долларах. С другой стороны, нечасто увидишь в кино мультфильм с возрастным рейтингом «18+», так что слабая заинтересованность публики понятна. Всего на «Полный расколбас» было продано 282 тыс. билетов.

С четвертой строчки дебютировала драма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне». Картина заработала 996 тыс. долларов или 64 млн рублей. Впрочем, предыдущая работа режиссера – военная драма «Снайпер» – стартовала еще хуже – лишь с шестой строчки, заработав марте 2015 года 343 тыс. долларов.

Для фильмов с Томом Хэнксом в главной роли «Чудо на Гудзоне» также оказалось удачнее последних картин. Так, «Голограмма для короля» в первый уикенд собрала 205 тыс. долларов, а «Шпионский мост» – 809 тыс.

Новинки прошлой недели сдулись достаточно стремительно. Так, «Джейсон Борн» сократил сборы на 69%, а успешные в США «Очень плохие мамочки» – на 67% (упали при этом с четвертого на седьмое место). Только комедия «Девять жизней» сумела сохранить за собой шестую строчку, хотя и сократила сборы на 53%.

Российская комедия «Все о мужчинах» ко второму уикенду вплотную приблизилась к тому, чтобы окупить свой бюджет, заработав 66,3 млн рублей (против 67 млн, затраченных на производство). Впрочем, при такой отрицательной динамике (потеря 70% кассы) она едва ли станет прибыльной.

Триллер «Морган», снятый Люком Скоттом – сыном известного режиссера – стартовал плохо, как и в США. Фильм занял девятую строчку с результатом в 181 тыс. долларов или 11,6 млн рублей. Также плохой результат показала драма «Свет в океане», дебютировавшая с одиннадцатой строки. В первый уикенд она заработала только 84 тыс. долларов или 5,4 млн рублей с 270 экранов. Отечественная фантастическая комедия «Монах и бес» стартовала с пятнадцатого места с кассой в 31 тыс. долларов.

В ограниченный прокат также вышли сборник короткометражек фестиваля «Кинотавр» «Кинотавр Shorts» и документальная лента с Константином Хабенским в главной роли «Прокофьев: Во время пути».

Общий сбор российского кинопроката за уикенд с 8 по 11 сентября 2016 года составил 488 млн рублей или 7,5 млн долларов. Касса незначительно сократилась – в рублях на 16,5%, в долларах – 14,9%.

Фильм Дата выхода в прокат Сборы за уикенд в долларах Изменение Число экранов Сборы за все время проката в долларах Бюджет в долларах
1 N Бен-Гур 8 сентября 2 179 277 - 2 050 2 179 277 100 000 000
2 N Полный расколбас 8 сентября 1 200 751 - 910 1 200 751 19 000 000
3 1 Тайная жизнь домашних животных 18 августа 1 154 434 -63 1 168 32 173 408 75 000 000
4 N Чудо на Гудзоне 8 сентября 996 245 - 882 996 245 60 000 000
5 2 Джейсон Борн 1 сентября 688 640 -69 1 140 3 412 508 120 000 000
6 6 Девять жизней 1 сентября 225 109 -53 643 776 750 30 000 000
7 4 Очень плохие мамочки 1 сентября 196 876 -67 674 1 051 696 20 000 000
8 3 Все о мужчинах 1 сентября 189 212 -70 907 1 012 661 1 000 000
9 N Морган 8 сентября 181 841 - 517 181 841 8 000 000
10 5 Механик: Воскрешение 26 августа 84 988 -84 285 2 949 447 40 000 000
11 N Свет в океане 8 сентября 84 300 - 270 84 300 20 000 000
12 7 Не дыши 25 августа 68 172 -86 200 2 196 386 9 900 000
13 8 Парни со стволами 18 августа 49 705 -72 108 4 191 715 45 000 000
14 10 Отряд самоубийц 4 августа 44 510 -69 125 24 387 291 175 000 000
15 N Монах и бес 8 сентября 31 762 - 204 31 762 1 900 000
16 9 Девятая жизнь Луи Дракса 1 сентября 31 281 -80 389 236 496 н/д
17 N Гамба 24 482 - 200 30 882 20 000 000
18 11 Пит и его дракон 11 августа 21 476 -82 92 3 537 115 65 000 000
19 N Дочь Бога 8 сентября 18 167 - 167 18 167 н/д
20 N Nick Cave & The Bad Seeds.One More Time Feeling 8 сентября 16 413 - 72 16 413 н/д
21 12 Спарта 25 августа 13 862 -80 100 645 881 н/д
22 N Детство лидера 8 сентября 11 519 - 81 11 519 н/д
23 15 Светская жизнь 21 июля 11 445 -45 26 1 834 738 н/д
24 19 Мульт в кино. Выпуск №35 20 августа 9 840 -3 247 62 459 н/д
25 14 Служанка 25 августа 9 809 -82 22 151 767 н/д
26 20 Капитан Фантастик 11 августа 4 702 -51 14 131 328 н/д
27 18 Любовь и дружба 18 августа 4 444 -58 21 188 896 4 300 000
28 16 Ледниковый период: Столкновение неизбежно 14 июля 4 360 -78 29 15 475 339 105 000 000
29 N Прокофьев: Во время пути 8 сентября 4 202 - 18 4 202 н/д
30 21 Тэли и Толи 1 сентября 3 664 -53 83 13 903 1 100 000
31 N Кинотавр Shorts 8 сентября 3 155 - 19 3 531 н/д
32 22 Джульетта 4 августа 3 079 -60 4 279 190 н/д
33 17 Прекрасная планета 25 августа 2 511 -80 9 60 292 н/д
34 48 Любой ценой 18 августа 2 239 966 5 163 745 н/д
35 33 Вторая жизнь Уве 30 июня 2 082 83 2 37 976 н/д
36 13 Ночные стражи 25 августа 1 906 -97 109 492 983 3 500 000
37 24 В поисках Дори 16 июня 1 709 -50 9 9 110 102 200 000 000
38 N Гонки по-итальянски 8 сентября 1 680 - 26 1 680 н/д
39 26 Иллюзия обмана 2 9 июня 1 449 -50 5 16 767 339 100 000 000
40 25 Большой и добрый великан 30 июня 1 293 -61 11 5 934 436 140 000 000
41 32 Гений 7 июля 1 202 -9 2 431 066 15 000 000
42 23 Афера под прикрытием 11 августа 1 097 -74 2 685 797 н/д
43 53 День рождения Лунтика 3 сентября 1 052 - 47 5 187 н/д
44 29 И гаснет свет… 21 июля 1 049 -42 3 3 901 189 5 000 000
45 27 Ураган: Одиссея ветра 25 августа 908 -54 5 7 951 н/д
46 31 Человек – швейцарский нож 30 июня 845 -45 3 393 868 н/д
47 30 Неоновый демон 28 июля 686 -59 2 295 903 6 000 000
48 38 К черту на рога 11 августа 514 -17 1 73 823 11 200 000
49 37 Стартрек: Бесконечность 21 июля 445 -44 1 6 357 375 185 000 000
50 43 Проклятые. Противостояние 14 июля 431 25 5 247 716 н/д
51 50 Магия лунного света 25 сентября 276 44 1 1 792 644 н/д
52 28 Хроники мстителя 1 сентября 239 -88 21 6 661 4 000 000
53 34 Охотники за привидениями 28 июля 165 -85 1 4 877 344 144 000 000
54 45 Экипаж 21 апреля 156 -44 1 22 792 739 21 000 000
55 46 Невероятный Блинки Билл 28 июля 139 -46 3 177 736 н/д
56 44 Иррациональный человек 13 августа 138 -53 1 717 890 н/д
57 42 Диггеры 11 августа 80 -77 2 630 341 800 000
58 40 Месть от кутюр 4 августа 77 -84 2 93 114 н/д
59 41 Черепашки-ниндзя 2 2 июня 32 -92 1 9 311 773 135 000 000
60 52 Жизнь на вулкане 1 сентября 9 -94 1 181 н/д
61 47 Пессимист 1 апреля 3 -99 1 10 283 35 000

Павел СОЛОМАТИН..

.


Похожие посты:


  1. Российский бокс-офис с 28 по 31 августа 2014 года

    2. Российский бокс-офис с 28 по 31 августа 2014 года

    Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 28 по 31 августа 2014 года. Первое место заняла новика недели – хоррор «Избави нас от лукавого» с Эриком Баной и Эдгаром Рамиресом в главных ролях. Фильм [Читать...]


  2. Российский бокс-офис с 16 по 19 октября 2014 года

    3. Российский бокс-офис с 16 по 19 октября 2014 года

    Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 16 по 19 октября 2014 года. В отечественном прокате продолжает лидировать фантастический боевик «Дракула». Он собрал 4,3 млн долларов за уикенд, потеряв 56% кассы. Фильм также сохранил [Читать...]


  3. Российский бокс-офис с 6 по 9 ноября 2014 года

    4. Российский бокс-офис с 6 по 9 ноября 2014 года

    Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 6 по 9 ноября 2014 года. В России успешно дебютировал «Интерстеллар» Кристофера Нолана. В первый же уикенд после выхода фильм посмотрело 1,3 млн зрителей в России. Лента [Читать...]


  4. Мировой бокс-офис с 7 по 9 ноября 2014 года

    5. Мировой бокс-офис с 7 по 9 ноября 2014 года

    Стали известны данные о кассовых сборах в мировом прокате за уикенд с 7 по 9 ноября 2014 года. «Интерстеллар» Кристофера Нолана уверенно лидирует: он занял первое место почти во всех странах, где вышел в прокат. Сборы составили 94,6 [Читать...]


  5. Бокс-офис США с 3 по 5 июля 2015 года

    6. Бокс-офис США с 3 по 5 июля 2015 года

    Появились результаты кассовых сборов в прокате США за уикенд с 3 по 5 июля 2015 года. На первую позицию в последний момент захватила «Головоломка» Pixar. По предварительным подсчетам планировалось, что «Мир Юрского периода» снова сможет удержать пальму первенства, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿