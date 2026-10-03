«Случайный выстрел»: Банальное высказывание о семейных ценностях

Неовестерн с Алеком Болдуином, в основном, известный тем, что на съемках этого фильма Алек случайно застрелил украинскую операторшу. В общем-то, заслуженно. Не в смысле, заслуженно застрелил, а в смысле — заслуженно малоизвестный. По сюжету, подросток Лукас пытается выживать после смерти родителей на своем ранчо, да еще ухаживая за малолетним братишкой. И по ходу дела случайно убивает злобного соседа, а судья, разведя руками, приговаривает его к повешению. Но откуда ни возьмись появляется мрачный мужик по имени Харланд Раст, выкрадывает парнишку и везет его подальше от правосудия в Мексику, отбиваясь от желающих за деньги вернуть его на виселицу. Оказывается, это заблудший дед, откуда-то прознавший про беду своего внучка и теперь решивший маленько загладить свою вину перед семьей.

В принципе, сюжет позволял снять неплохую драму, но за сценарий засел, зачем-то, сам Алек, он же кино спродюсировал, а в кресло режиссера усадили малоопытного Джоэла Соузу, у которого на счету до сих пор ничего приличного не было. Ну и не прибавилось и после этого фильма. Фильм получился удручающе тяжеловесным, медленным, тягучим. То, что можно было бы рассказать за стандартные полтора часа, растянули почти на 2 с половиной. Длинные планы, вязкие разговоры, банальная мораль об искуплении дедовской вины за брошенную семью, скучные герои. Бодрым получился только охотник за головами Фэнтон по кличке Проповедник, с безумным взглядом Рагнара Лодброка (Трэвис Фиммел), который полную бесчеловечность сочетает с иезуитской моралью. Сам Раст, вроде бы, имеет репутацию головореза, но как-то совершенно ее не подтверждает и в полном соответствии с штампами 21 века терзается совестью и, кто бы мог подумать, на самом деле ни у чем не виноватый, просто жизнь так сложилась, не оставив ему шанса остаться хорошим человеком. Ну и, конечно, ни разу не веришь в мальчика, который вырос на отдаленном ранчо, пережил смерть родителей и тащил на себе все хозяйство и младшенького, а вырос закомплексованным чмошником, который курицу зарезать не может и из-за своей клинической инфантильности раз за разом загоняет деда в блудняк, вынуждая убивать людей. Да и тот самый «случайный выстрел», который дал локализованное название фильме, выглядел максимально по-идиотски. Мягко говоря, очень сильно приходится сомневаться, что так глупо застрелить соседа можно случайно, а не сознательно, чтобы потом притвориться, что это вышло не нарочно. Так-то фильм называется Раст, по имени героя Болдуина. В общем, если бы не потуги на авторское кино и произведение из кустов, то мог бы получиться бодренький, хотя и не самый оригинальный вестерн. А вышло чрезвычайно затянутое банальное высказывание о семейных ценностях в антураже Дикого Запада.

Оценка 6