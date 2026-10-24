«Того»: великий пес, которого обошла слава



Диснеевский фильм про пса Того, вожака собачьей упряжки, который в 1925 году спас кучу детских жизней в забытом Богом поселке Ном на Аляске, когда там разразилась эпидемия дифтерии. Аккурат в разгар эпидемии там случилась грандиозная буря, из-за которой сыворотку невозможно было доставить самолетом. И тогда в 1000-километровый пробег пустился погонщик Леонард Сеппала, а упряжку вел его верный пес Того.

Фильм базируется на реальной истории, но, как говорится, раскрывает неизвестные ее страницы. Разумеется, 1000 км за пару дней туда и обратно никакой героический каюр и никакой героический пес пройти не смогли бы. Это была эстафета, в которой участвовала куча упряжек, собак и погонщиков. Основная слава досталась псу Балто, который вел упряжку на последнем этапе и привез сыворотку в поселок. Его и сфотографировали журналисты. Ему же и памятник в Нью-Йорке поставили. А подвиг Сеппалы и Того остался в тени, хотя именно они проделали основной путь. Остальные упряжки сделали рывки на 50 км, а Того с Сеппало прошли аж 400, причем, часть в бурю по льду залива Нортон-Санд, срезав почти сотню км. В общем, как обычно, медаль настигла не то чтобы непричастного, но явно не главного героя.

Такова легенда. На самом деле, все было сложнее. Но для кино этого достаточно, чтобы создать легенду. А мы тут не для того, чтобы развенчивать, воспевать и вообще искать правду. Мы тут про кино.

А вот кино получилось неоднозначным. Оно совершенно четко распадается на три составных части.

Первая — это жизненный путь отбракованного щуплого щенка Того. По физическим параметрам Того был Сеппалой выкинут из рабочего класса, но так полюбился его жене, которая выкормила задохлика из пипетки, что его пришлось оставить. Но этот недоросток оказался не просто крайне башковитым сукиным сыном, которого не могли удержать в клетке никакие запоры, но и отчаянным лидером, который добивался своей цели любой ценой. В итоге, он так достал Сеппалу, что тот сначала поставил его в упряжку, а потом и вовсе сделал бессменным вожаком. Эта часть снята очень душевно, изобретательно, с большим юмором и любовью.

Вторая тема — это то, как Сеппало из бездушного разведенца под влиянием обаяния и суровой любви Того стал видеть в собаках не только инструмент, но и живую душу, а Того сделался из просто легендарного пса-героя его настоящим другом. Вот эта перемена в ледяном норвежце в исполнении великого Уиллема Дефо, осмелюсь сказать, получилась несколько слабее. Но все еще неплохо.

А вот третья часть, героическая, вышла совсем средненько, если не сказать плохо. Понятно, что это не HBO, а Дисней, а значит, лайт-история для детской аудитории, но у Диснея есть немало фильмов с хорошим бюджетом и достойными съемками. Здесь же все ужасы пробега через морозы, метели, ураганы и смертельную ловушку залива, где лед взрывается под ногами, не просто нарисованы, а нарисованы крайне плохо. И это так режет глаз, что не позволяет хоть как-то сопереживать бедненьким собачкам. И это не говоря о том, что сама организация эстафеты подана как-то кургузо и непонятно. Плюс, в логике повествования именно в этой части есть куча рваных дыр. Например, совершенно непонятно, что за репортеры встречали в Номе последнюю упряжку с Балто во главе? Если это местные, то почему они не знают, кто привел упряжку и что реальные спасители поселка — Того и Сеппала? А если это приезжие, то как они сюда попали во время бури, если самолеты не полетели даже ради спасения детей?

В общем, за становление Того — крепкая восьмерка. Не Сетон-Томпсон, конечно, но очень неплохо. А вот за главный подвиг Того — сильно натянутая шестерка, Джеком Лондоном тут и не пахнет. Итого семь. Кто любит собачек — заходите. Кто любит про подвиги и суровые Севера — проходите мимо, тут слабенький мультфильм.

И да — это Дисней. Так что плакать не придется, никаких трагедий, не бойтесь.

Оценка 7