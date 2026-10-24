«Пелле-завоеватель»: мрачно, беспросветно, надрывно — и очень хорошо

Теперь они еще выпустили целый компакт под названием “Бричка”. В испанском баре “Коррида”, что на Кузнецком мосту, я пережил самый настоящий приступ. На следующее утро мне звонили и говорили, что я там, оказывается, лихо отплясывал и цеплялся к [Читать...]

О МАКСИМЕ ФАДЕЕВЕ – Он совсем не строгий, он очень добрый. Ну, мне так показалось, мне захотелось к нему, и я ни капельки не пожалела. Он когда повернулся, так мне улыбнулся, что я сразу поняла, что он очень [Читать...]

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ МИХАИЛА ХОДОРКОВСКОГО — То, что жесткий, злой царь стал вдруг добрым, это всегда неожиданно. Но если серьезно, перед нами с вами происходит огромная человеческая история, связанная с Ходорковским, это очень серьезная, это очень трагичная история. В [Читать...]