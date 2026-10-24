Про тяжкую долю гастарбайтеров. Жизнь как она есть.
К футболу отношения не имеет. Кино про тяжкую долю батраков-гастарбайтеров. Очень российско-фестивальное такое кино, звяго-быковское — мрачное, беспросветное, надрывное, очень натуралистичное. Хотя к России отношение имеет не больше, чем к футболу. Из него с удивлением узнал, что шведы в 19 веке ездили батрачить и калымить в Данию, и были уверены, что там рай земной и деньги льются рекой. А на самом деле к «шведским свиньям» в Дании относились похуже, чем в России-21 к таджикам.
Старый швед (Макс фон Зюдов, гений) с маленьким сыном после смерти матери приезжают в Данию за счастьем. Хрен они его нашли. Мальчику Пелле доведется испытать на себе массу неизвестного — тяжкий труд, подлость, благородство, доброту и дружбу. Ну а впереди, естественно, мечта свалить в Америку. Ведь там-то точно рай, в этот раз не обманут.
Не могу сказать, что фильм меня потряс. Но свои 8 с моей кочки зрения он заслужил, и в первую очередь своей режущей глаз достоверностью. Никакого «киношества», чистая незамутненная жизнь. Ну и актеры, конечно. Без пафосного надрыва, но такие живые, что актеров в них не видишь, это абсолютно живые люди. Вообще я «какжисть» не шибко люблю, кино не должно играть в документальщину, но тут прямо очень получилось.
«Пелле-завоеватель»: мрачно, беспросветно, надрывно — и очень хорошо
Про тяжкую долю гастарбайтеров. Жизнь как она есть.
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