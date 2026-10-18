«ОПГ (Общественно-полезная группировка)»: Это просто НИ-ЧЕ-ГО

Не знаю, зачем я это включил. Собрался завтракать, воткнул от нечего делать Окко. А там в рекомендациях оно шло одним из первых с каким-то диким рейтингом типа 8,6. Рейтинги на Окко, конечно, это тот еще ориентир, ничего общего с хотя бы намеком на объективность не имеющие. Чисто коммерческая тема. Но у этого сериала и на КП довольно приличный рейтинг 7.0.

По сюжету некий браток по кликухе Воркута получает в 1998 году четвертьвековой срок, а в камере у него случается психическая проблема — в нем просыпается Совесть в лице какого-то нелепого перца, которого видит он один. И после отсидки Воркута возвращается в родной город совсем другим человеком, у которого главная задача в жизни — отделаться от этого незримого персонажа, для чего ему требуется закрыть гештальты — то бишь, попытаться загладить свое криминальное прошлое.

Ну, сюжет банальненький, но с ним можно разобраться тысячей разных способов. В том числе, интересных. Тем более, что режиссером сериала выступает сам Петр Буслов, режиссер эпохального «Бумера» и, в общем-то, не самого плохого «Домашнего ареста». Он же и главную роль тут играет.

Но то, что я зря это включил, стало понятно с самых первых кадров. Но я зачем-то вымучил аж полторы серии. Простите, но это не ужас-ужас, нет. Ничего ужасного в сериале нет. Это просто НИ-ЧЕ-ГО. Беспомощная нелепица с детской моралью и актерскими работами уровня утренника в детском саду. Вероятно, тут подразумевалась комедия, но и в этом плане полнейшая пустота. Даже валять дурака можно смешно. А тут и этого нет.

«Дино» и даже «Отмороженные» на схожую тему возвышаются над этим, как Исаакиевский собор над ларьком с шаурмой. Прошу прощения — с шавермой, конечно.

Хейтить и позорить это, конечно, не стоит. Но и смотреть тоже.

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