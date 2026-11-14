Почти авторимейк фильма «Рио-Браво» все того же Ховарда Хоукса. Но не совсем. Бодрый боевик про крутых парней вызрел и выбродил, превратившись в совсем другой напиток, как коньяк, отстоявшийся в бочке 25 лет становится совсем не тем коньяком, который из этой же бочки, был зачерпнут через три года после заливки. Классический образчик ‘зрелого’ вестерна. Достаточно стандартная история и более чем стандартные герои и антигерои. Семейство фермеров, чья земля понадобилась местному злыдню с деньгами. благородный герой-стрелок, его друг шериф с проблемами личного плана, молодой лошара, тянущийся к крутым дядькам, смешной старик, девица, ради которой совершают подвиги и злодей-стрелок, нанятый злыднем с деньгами.

Казалось бы, сотни раз истоптанная тропинка. Однако ж Хоукс и Уэйн разыгрывают потрепанную карту так умело, как могут разыграть только великие мастера, съевшие на этом деле не собаку, а целую псарню. Полотно получается многомерное и объемное. Злыдень только поначалу кажется страшным, а выйдет — трусливый чмошник. Злодей-стрелок оказывается по-своему благороден и ‘профессионально этичен’. Герой — временами слаб, да и начинает он с того, что убивает неповинного мальчишку. Крутой в первых кадрах шериф — едва на ногах стоит в течение всего фильма. И такие метаморфозы на каждом шагу.

От этого обычный приключенческий фильм приобретает очень человеческую достоверность. Хотя, конечно, экшна стало поменьше и в роли героев без страха и упрека немолодые уже Уэйн и Митчум выглядели бы не слишком убедительно. Если бы не все та же тщательно сделанная их слабость. Но уж тут, как говорится, седина бобра не портит.

Оценка 8