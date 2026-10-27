«Рио Браво»: идеальный вестерн без прерий



Можно было бы назвать этот фильм классическим вестерном, если бы он не был не совсем классическим. Классический все же подразумевает скачки, прерии, ковбоев, индейцев, караваны повозок, мустангов и бизонов, перестрелки и все такое. Здесь этого ничего нет, кроме перестрелок. И все же сюжет настолько классичен, что классичней не придумать. Есть богатый злодей, у которого все в кармане и его борзый братец. Братец убивает в салуне человека ни за что. Шериф сажает его за решетку, чтобы дождаться судью, который приедет через неделю, и тогда братца вздернут на виселице. Но старший брат не собирается этого допустить. Его подручные наводняют городок и шерифу остается либо отпустить убийцу, либо принять неравный бой. Городок занял выжидательную позицию, а в резерве у шерифа только помощник, который когда-от был крутым парнем, но сейчас представляет собой вечно бухую развалину с трясущимися руками, хромой и беззубый гоношистый старикан и юнец, который лихо управляется с кольтом, но ему еще и 18 нет. Ну и куда деться от красотки-аферистки, которая прибыла в город на транзитном дилижансе?

Говорите, видели уже такое? Конечно. И не раз. И не два. И не десять. Тот же Ховард Хоукс, режиссер «Рио Браво», даже снимал лет через десять почти добуквенную копию этого сюжета под названием «Эльдорадо» да еще с тем же Джоном Уэйном в той же роли. Но прелесть фильма не в сюжете, а в героях и диалогах. А тут докопаться не к чему, все на высочайшем уровне. Да и игра актеров безупречная. И музыка Дмитрия Тёмкина просто крышесносящая. Особенно «Песня головорезов».

В общем, не просто так фильм внесён в Национальный реестр фильмов США, обладающих культурным, историческим или эстетическим значением.

Оценка 8