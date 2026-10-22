«Озорные частушки» и не только: вечер балета Театра Якобсона

Вечер танца, музыки и безграничной фантазии: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона представляет программу одноактных балетов, объединяющую три ярких спектакля современных российских хореографов.

Откроет программу «Брух. Сюита» Игоря Булыцына – изящный неоклассический балет на музыку Макса Бруха. Вдохновленная Сюитой для оркестра на русские народные мелодии и Шведскими танцами, постановка превращается в виртуозную игру пластики, где каждый из семи солистов получает возможность блеснуть мастерством и артистической индивидуальностью.

Продолжит вечер спектакль Вячеслава Самодурова «598 тактов», ставший лауреатом премий «Золотой софит» и «Золотая маска». Здесь нет привычного сюжета – главным действующим лицом становится сама музыка Карла Филиппа Эмануила Баха. Из 598 тактов рождается захватывающее хореографическое действие, где философская глубина соединяется с поразительной свободой и красотой движения.

Финальным аккордом вечера станет балет «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина – яркое, темпераментное и абсолютно русское по духу зрелище. Ирония и азарт, энергия улицы и народная стихия, узнаваемые характеры и стремительный ритм современной жизни: из этого складывается спектакль, полный юмора, драйва и праздничного театрального блеска.

Три одноактных балета, три неповторимые атмосферы, три повода вновь убедиться, что современная хореография может быть одновременно глубокой, виртуозной и по-настоящему захватывающей.

Билеты на официальном сайте.