{ 15 сентября 2026 }

Сон в летнюю ночь английского барокко: «Королева фей» Пёрселла возвращается в Россию

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Пёрселл «Королева фей»Камерный оркестр России открывает абонемент «Барокко. Оперы» в Зале Чайковского. Под управлением Филиппа Чижевского, в тандеме с ансамблем Questa Musica и ярким составом солистов он знакомит слушателей с самобытной традицией английского музыкального театра XVII века. Полная музыкальная партитура семи-оперы Пёрселла «Королева фей» прозвучит 20 сентября на исторических инструментах.

«Королева фей» была написана в 1692 году на основе «Сна в летнюю ночь» Шекспира и приурочена к 15-летию брака королевы Марии II и Вильгельма III Оранского. Она знакомит нас с самобытной традицией музыкального театра эпохи Реставрации: большая часть текста – это собственно пьеса, которую разыгрывают драматические актеры, а в конце каждого акта следует развернутый музыкальный дивертисмент с вокальными номерами, танцами и хорами, к действию прямого отношения не имеющий. В «Королеве фей» не поют ни Тесей, ни Оберон, ни Титания, ни мастеровые, ни даже Пирам с Фисбой; пение — удел вставных или третьестепенных персонажей.

Подобно тому, как в пьесе свободно смешаны лирика, фантастика и комедия, в семи-опере Пёрселла причудливо соседствуют пьяный поэт и аллегория Ночи, времена года рассказывают о себе в ариях, китайцы поют о радостях жизни, а обезьяны пляшут, как люди. Музыка «Королевы фей» производит впечатление невероятного разнообразия и великолепия: вокальные номера в лаконичном сопровождении генерал-баса и арии с пышным аккомпанементом, хоры и калейдоскопичные балетные интерлюдии. В отличие от камерной партитуры «Дидоны и Энея», композитор здесь не скупился на инструментальные краски, введя в состав оркестра фаготы, гобои, флейты и трубы с литаврами.

Долгое время партитура «Королевы фей» считалась утерянной и лишь в начале ХХ века была открыта заново. Чаще она звучит на концертной сцене: если ее постановка в традициях XVII века теперь вызывает сомнения, то исключительные достоинства музыки Пёрселла безусловны.

В 2017 году Филипп Чижевский и Questa Musica впервые исполнили в России всю музыку «Королевы фей» Пёрселла на исторических инструментах. Теперь в тандеме с Камерным оркестром, в статусе лидеров аутентичного исполнительства в России, музыканты вместе обращаются к шедевру Пёрселла.

20 сентября 2026

Концертный зал имени П. И. Чайковского, 19.00

Генри Пёрселл. «Королева фей»

Государственный академический камерный оркестр России

Ансамбль Questa Musica

Дирижер – Филипп Чижевский

При участии:

Елене Гвритишвили (сопрано)

Анастасия Петрова (сопрано)

Ксения Чубунова (меццо-сопрано)

Сергей Годин (тенор)

Илья Татаков (бас)

 

Билеты на  meloman.ru

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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