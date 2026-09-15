«Холоп-3»: Триквел, а получилось лучше

Короткой строкой. Приключения те же, а получилось лучше.

На этот раз не родители сдают мажора на перезагрузку, а дети своих родителей, которые когда-то друг друга любили, а теперь обожрались деньгами и потеряли и себя, и дружка дружку. Сказочная фантастичность закладывается самой идеей, что дети миллионеров могут заказать родителей в такой конторе. Это немного странно, ведь и предыдущие итерации холопьев – ненаучная фантастика, но таким образом градус сказочности повышается. А самое главное, в третьем заходе авторы начинают стебаться сами над собой. А самоирония – это то, что я вообще невыносимо люблю. Все эти постебушки и дуракаваляние, мемство и цитатничество, по идее, должны были сделать фильм капустником, ни к чему не обязывающей самопародией. Тем удивительнее, что во всем этом винегрете время от времени начинали звучать чрезвычайно щемящие, трогательные ноты.

Сиквел всегда (за редчайшими исключениями) хуже оригинала, что ярко продемонстрировал убогий «Холоп-2» с похабной Тарасовой. А триквел всегда хуже даже сиквела. А тут нате – здрасьте! Третий «Холоп» откровенно получился лучше не только сиквела, но и оригинала. Более чем неожиданно.

Оценка 7