Вселенная Александра Эгромжана

Романтик современной эстрады, автор и певец Александр Эгромжан. Песни Александра «Люби», «Держи меня земля», «Падаю», «Туман», «Это было красиво», уже стали хитами. Его композиции звучат на федеральных радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах. Дуэт с заслуженной артисткой России Зарой «Дожди над Ленинградом» занял первые места в хит-парадах. Песня «Это было красиво» с Людмилой Соколовой покорила миллионы. Много лет Александр покорял цирковые арены России и Мира, профессиональный артист цирка, блестящий эквилибрист, сегодня покоряет сердца слушателей на эстраде, его песни о вечных ценностях, о любви, о самом сокровенном.
– Вы автор песен. Тексты ваших песен очень проникновенные и глубокие. Что вас вдохновляет на написание новых песен?
– Меня вдохновляют люди, которые интересуются моим творчеством и дают обратную связь. Бывают случаи, когда кто-то говорит, что под мою песню танцевали первый свадебный танец, рожали детей в роддоме под мои песни или принимали решения покончить с прошлым, вновь влюблялись и хотели жить! Когда читаешь благодарности, понимаешь, что все твои труды не напрасны. Возможно, всего одна песня из моего репертуара способна перевернуть жизнь человека!
Еще меня вдохновляет природа: тишина, туман, русские деревни, море. Я даже могу плакать от эстетической красоты первозданной природы. Эти чувства активируют что-то внутри меня, и может родиться или зародиться новая песня или музыка.
– Ваши любимые авторы (современные и классики)?
– Что касается классиков, то это А. Блок, В. Гюго, И. Бродский, Р. Рождественский, М. Цветаева. Конечно, их много! Из современных авторов мне нравится Соло Монова — интересный поэт. Константин Гибин — поэт-песенник, у него есть очень красивые стихи, из которых получаются отличные и понятные песни. А так, чтобы выделить кого-то конкретно, не могу — все меняется очень быстро.
– Расскажите о начале вашего творческого пути. До появления на сцене вы много лет проработали во всемирно известном цирке.
– Да, я много лет работал в цирке — это была детская мечта, которую я достиг. С восьми лет занимался в цирковой студии, затем поступил в цирковое училище и переехал из Краснодара в Москву в 2009 году. На втором курсе я уже работал в цирковых шоу как в России, так и за рубежом. Благодаря гастролям с цирком я увидел множество стран и городов, что расширяло мой кругозор. Мой родной цирк — Цирк Никулина на Цветном бульваре — пропитан искусством, добротой и величием российского цирка.
Но я понимал, что хочу и могу больше рассказывать не языком тела, а через музыку и песни. В какой-то момент я решился покинуть цирк: чтобы сохранить нашу любовь друг к другу навсегда, нужно было вовремя расстаться!
Через некоторое время я начал пробовать писать свои стихи. Поначалу стеснялся, а потом решился делать это на всеобщее услышание. Музыка всегда жила во мне; я будто бы всегда думал музыкой. Играть на фортепиано я научился в детстве — мне это просто нравилось. А потом это превратилось в создание моих песен. Я счастлив, так как нашел то, что мне нравится, и то, о чем горит мое сердце.
– Вы из музыкальной семьи?
– Я не из музыкальной семьи; моя семья — обычная среднестатистическая семья из Краснодара. Но моя семья никогда ничего мне не запрещала: захотел пойти в цирк — ок, живи цирком! Ушел в музыку — да, конечно, это твое! Меня всегда поддерживали.
С 1990 по 2007 год мама много работала, бабушка (мамина мама) была на пенсии, но тоже подрабатывала на хлебозаводе. У меня есть младшая сестра; у нас очень хорошие отношения, она уже тоже мама (а я стал крестным ее сына). Денег не хватало, жили скромно, но всегда всего хватало и даже больше! Мы с сестрой росли в любви.
Другая бабушка (папина мама) профессионально играла на фортепиано и учила меня; она прививала мне любовь к музыке. У нее дома стояло пианино «Кубань» — до сих пор помню его запах!
– У вас очень интересная фамилия. Знаете ли вы ее происхождение?
– Моя фамилия редкая и древняя; она тянется от моих праотцов и праматерей — Трабзонских армян. Мои предки похоронены в Краснодаре и Анапе. В роду были музыканты: прадед играл на скрипке и гитаре, был военным и прошел ВОВ. Кстати, его фотографию я сделал обложкой к песне «За того парня» на стихи Р.Рождественского.
– Кроме музыки, что еще приносит Вам невероятные эмоции?
– Я люблю путешествовать, открывать для себя новые горизонты и наслаждаться красотой океана. Самыми запоминающимися местами для меня стали: Эквадор, Галапагосские острова, Никарагуа, Белиз, Гавайи, Чили и Перу. Мечтаю посетить Аляску — думаю, это место удивит и вдохновит меня!
– Гастрольная география у вас очень большая. Отличается ли публика на ваших концертах в разных городах?
– Я очень благодарен своим слушателям, людям, которые приходят на мои концерты — низкий поклон вам! У нас на концертах всегда очень душевно. Я стараюсь быть максимально доступным для людей, и во время выступлений у нас много моментов, когда мы можем чувствовать себя одним целым! В 2025 году у меня были концерты в Минске. Если честно, я не ожидал, что Минск так горячо меня примет! Это было просто ВАУ, не хотелось заканчивать концерт! А в Краснодаре на концертах мы вообще как родня!
В некоторых городах, где я выступаю впервые, примерно до пятой песни есть некая дистанция, но после этого момента мы понимаем, что можно расслабиться, быть собой и вести себя свободно — вот тогда начинается вся суть концерта!
– У вас очень активные соцсети. Вы ведете их сами? Есть ли прямой контакт с поклонниками?
– Социальные сети я веду сам. Конечно, я не могу ответить каждому, так как нас с каждым днем становится все больше, но по возможности я отвечаю на вопросы и благодарю своих подписчиков! Есть комментарии и пожелания, которые я воспринимаю как отдельный вид искусства — мимо них я пройти не могу и обязательно отвечаю!
– Есть ли музыканты или исполнители, с кем вы бы хотели записать дуэт? Кто вас восхищает? С кем вы бы замэтчились?
У меня есть песня с Зарой «Дожди над Ленинградом» — одна из моих любимых. Также есть дуэт с Людмилой Соколовой «Это было красиво», которую многие полюбили! Я бы хотел спеть дуэт с Димой Биланом — уважаю этого артиста. Есть еще один человек — Мария Захарова (российский дипломат), она пишет красивые стихи. Мне бы хотелось написать музыку к её стихам и спеть.
– Какое кино вам нравится: артхаусное, фестивальное, боевики или блокбастеры?
– Мне нравится артхаусное кино; например, «Реквием по мечте». Но в целом я люблю фэнтези и детективы!
– Есть ли спорт в вашей жизни?
– Спорта в моей жизни хватило! Сейчас я плаваю, много хожу и делаю упражнения дома. Но к профессиональному спорту меня больше не тянет. После стольких лет изнурительных тренировок и репетиций, где тело находится в постоянном напряжении, у меня возникла некая «аллергия» на спорт. Даже когда я вижу, как профессиональный спортсмен выполняет элемент, у меня мурашки по коже, и мышцы начинают непроизвольно растягиваться. Я знаю изнутри, как это сложно и какой ценой даются победы.
– Для вас важно признание коллег или поклонников? Важны ли для вас профессиональные награды?
– Признание коллег — это сложный вопрос. Если мою музыку признает музыкант, который сам пишет и создает музыку — это стоит внимания. И если он сам пишет стихи и они находят отклик в сердцах людей — это тоже важно. Признание поклонников имеет большое значение; их любовь и обратная связь вдохновляют меня. Без них нет артиста!
Государственные награды для меня очень важны; я люблю свою страну и хочу, чтобы культура в ней развивалась. Награды за песни или стихи тоже приятны, особенно если их вручают заслуженные или народные артисты. Думаю, любая награда дает вдохновение и подчеркивает твою важность в искусстве — это всегда приятно.
– Искусственный интеллект используете в работе или категорически против?
– Я не использую ИИ. Искусственный интеллект — это алгоритмы, скорость и математика. ИИ может собрать картинку или текст из всего, что ему предложено, «скормлено», и это будет точно и идеально. Однако душу ИИ не способен вложить ни в музыку, ни в стихи — здесь не работают алгоритмы и точность; тут все неровно и не идеально. Я надеюсь, что искусственный интеллект не научится вызывать искренние чувства и эмоции, а если научится, то не скоро.
– Ощущение внутренней свободы важно для вас? Важно ли быть уверенным, или рефлексия важна для творческого человека?
– Я не свободный человек. Я привязан к своим родным и близким, я связан с ними. Я завишу от тех, кого люблю, и от этого никуда не деться. Лично я постоянно сомневаюсь в себе, и никогда не могу быть на 100% уверен. Мне всегда кажется, что можно было бы сделать лучше, иначе и так далее.
Важно быть уверенным в себе, действовать так, как ты можешь, и делать то, что чувствуешь. Если бы я все время анализировал свои мысли и эмоции, я бы не написал ни одной песни.
С огромным успехом в марте этого года состоялся сольный живой концерт в ММДМ, билеты на него закончились за два месяца до концерта. Искренность исполнения, проникновенное звучание чарующего голоса, глубокие тексты, удивительное единение с залом, составляющие успеха этого яркого исполнителя. В ММДМ приехали зрители не только из разных городов России, но из Испании и Швейцарии. У Александра не только очень красивая публика, но и очень тонко чувствующая! Каждая нота звучала в унисон, каждую композицию исполнял весь зал, были и трогательные дуэты и рассказы зрителей о том, как песни Александра не только вдохновляют, а порой исцеляют в непростые моменты и в период жизненных коллизий. Александра долго не отпускали со сцены и аплодисменты очень долго не стихали, вдохновляя на новые долгожданные встречи!
Александр пишет новые песни, готовится к сольному концерту в Санкт-Петербурге , который состоится 8 июня в «Колизее», а 19 августа певец ждет поклонников своего удивительного таланта на корабле «РИО 1», вся информация на официальном сайте артиста egromzhan.ru и по ссылке.
Александр Эгромжан: «Я спою свои лучшие песни, которые уже полюбились многим слушателям, а также представлю новые композиции, которые прозвучат впервые! С нетерпением жду нашей встречи! Если ты еще сомневаешься, то 100% тебе нужно быть на этих концертах!
Подготовила Нелли БЕГАНОВА.
Нелли, огромная благодарность за интервью с моим любимым Артистом , Александр Эгромжан , восхищаюсь умом и талантом, многогранен….. уникум !!!!
Александр приятный собеседник, очень хорошо отвечает на все вопросы. Я обожаю творчество Александра, и сам он он вызывает у нас только приятные чувства. Приятно то, что Александр с уважением относится к своим поклонникам, и получает за это обратную любовь и уважение. Удачи Александру, творческого вдохновения, любви, новых песен, побольше концертов и аншлага на каждом! Ценим, любим, обожаем!
Какое интересное интервью. Очень любим песни Александра Эгромжана. И концерты всегда замечательные
Спасибо огромное за эту публикацию! Всегда интересно узнать чем живет, о чем думает ЛЮБИмый АРТИСТ! Александр необыкновенный, ни на кого не похожий! Его песни покоряют с первого звука, с первого слова и больше не отпускают. А концерты отличаются невероятной отдачей, искренностью и живым общением! В моей жизни их было уже 11 и я знаю о чем я говорю! Саша, он как глоток свежего воздуха со своими настоящими, глубокими, честными песнями невероятной красоты! Так хочется видеть Александра на всех телеканалах нашей страны, слышать на всех радиостанциях! Еще раз благодарю за эту встречу!
Хочу пожелать Александру, чтобы всё о чём он мечтает сбудется. Замечательный артист и человек. Чтобы в его доме всегда были вера, надежда и любовь ❤️. Счастья и удачи
Добрый вечер, Александр! 27.03. была на вашем концерте! Получила огромное удовольствие,и позитив! Песни ” Небо в твоих глазах”,”Танцуй меня” твоих глазах “,”Тайцуй меня” произвели впечатление! Огромное спасибо за работу и труд
Песни Александра поддержали меня в разлуке с моим мужем, они очень душевные и красивые. Спасибо большое ему огромное Когда муж приезжал в отпуск, Сашины песни у нас звучали и в “алисе” и в машине ,во время наших поездок. Муж всегда говорил : какие они красивые, спокойные, на душе становится легче, когда их слышишь. Это очень для меня ценно, я смогла хоть на чуть чуть отвлечь мужа от его мыслей и переживаний!,Спасибо, тебе Александр, твои песни помогают нам жить!