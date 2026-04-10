Вселенная Александра Эгромжана

Романтик современной эстрады, автор и певец Александр Эгромжан. Песни Александра «Люби», «Держи меня земля», «Падаю», «Туман», «Это было красиво», уже стали хитами. Его композиции звучат на федеральных радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах. Дуэт с заслуженной артисткой России Зарой «Дожди над Ленинградом» занял первые места в хит-парадах. Песня «Это было красиво» с Людмилой Соколовой покорила миллионы. Много лет Александр покорял цирковые арены России и Мира, профессиональный артист цирка, блестящий эквилибрист, сегодня покоряет сердца слушателей на эстраде, его песни о вечных ценностях, о любви, о самом сокровенном.

– Вы автор песен. Тексты ваших песен очень проникновенные и глубокие. Что вас вдохновляет на написание новых песен?

– Меня вдохновляют люди, которые интересуются моим творчеством и дают обратную связь. Бывают случаи, когда кто-то говорит, что под мою песню танцевали первый свадебный танец, рожали детей в роддоме под мои песни или принимали решения покончить с прошлым, вновь влюблялись и хотели жить! Когда читаешь благодарности, понимаешь, что все твои труды не напрасны. Возможно, всего одна песня из моего репертуара способна перевернуть жизнь человека!

Еще меня вдохновляет природа: тишина, туман, русские деревни, море. Я даже могу плакать от эстетической красоты первозданной природы. Эти чувства активируют что-то внутри меня, и может родиться или зародиться новая песня или музыка.

– Ваши любимые авторы (современные и классики)?

– Что касается классиков, то это А. Блок, В. Гюго, И. Бродский, Р. Рождественский, М. Цветаева. Конечно, их много! Из современных авторов мне нравится Соло Монова — интересный поэт. Константин Гибин — поэт-песенник, у него есть очень красивые стихи, из которых получаются отличные и понятные песни. А так, чтобы выделить кого-то конкретно, не могу — все меняется очень быстро.

– Расскажите о начале вашего творческого пути. До появления на сцене вы много лет проработали во всемирно известном цирке.

– Да, я много лет работал в цирке — это была детская мечта, которую я достиг. С восьми лет занимался в цирковой студии, затем поступил в цирковое училище и переехал из Краснодара в Москву в 2009 году. На втором курсе я уже работал в цирковых шоу как в России, так и за рубежом. Благодаря гастролям с цирком я увидел множество стран и городов, что расширяло мой кругозор. Мой родной цирк — Цирк Никулина на Цветном бульваре — пропитан искусством, добротой и величием российского цирка.

Но я понимал, что хочу и могу больше рассказывать не языком тела, а через музыку и песни. В какой-то момент я решился покинуть цирк: чтобы сохранить нашу любовь друг к другу навсегда, нужно было вовремя расстаться!

Через некоторое время я начал пробовать писать свои стихи. Поначалу стеснялся, а потом решился делать это на всеобщее услышание. Музыка всегда жила во мне; я будто бы всегда думал музыкой. Играть на фортепиано я научился в детстве — мне это просто нравилось. А потом это превратилось в создание моих песен. Я счастлив, так как нашел то, что мне нравится, и то, о чем горит мое сердце.

– Вы из музыкальной семьи?

– Я не из музыкальной семьи; моя семья — обычная среднестатистическая семья из Краснодара. Но моя семья никогда ничего мне не запрещала: захотел пойти в цирк — ок, живи цирком! Ушел в музыку — да, конечно, это твое! Меня всегда поддерживали.

С 1990 по 2007 год мама много работала, бабушка (мамина мама) была на пенсии, но тоже подрабатывала на хлебозаводе. У меня есть младшая сестра; у нас очень хорошие отношения, она уже тоже мама (а я стал крестным ее сына). Денег не хватало, жили скромно, но всегда всего хватало и даже больше! Мы с сестрой росли в любви.

Другая бабушка (папина мама) профессионально играла на фортепиано и учила меня; она прививала мне любовь к музыке. У нее дома стояло пианино «Кубань» — до сих пор помню его запах!

– У вас очень интересная фамилия. Знаете ли вы ее происхождение?

– Моя фамилия редкая и древняя; она тянется от моих праотцов и праматерей — Трабзонских армян. Мои предки похоронены в Краснодаре и Анапе. В роду были музыканты: прадед играл на скрипке и гитаре, был военным и прошел ВОВ. Кстати, его фотографию я сделал обложкой к песне «За того парня» на стихи Р.Рождественского.

– Кроме музыки, что еще приносит Вам невероятные эмоции?

– Я люблю путешествовать, открывать для себя новые горизонты и наслаждаться красотой океана. Самыми запоминающимися местами для меня стали: Эквадор, Галапагосские острова, Никарагуа, Белиз, Гавайи, Чили и Перу. Мечтаю посетить Аляску — думаю, это место удивит и вдохновит меня!

– Гастрольная география у вас очень большая. Отличается ли публика на ваших концертах в разных городах?

– Я очень благодарен своим слушателям, людям, которые приходят на мои концерты — низкий поклон вам! У нас на концертах всегда очень душевно. Я стараюсь быть максимально доступным для людей, и во время выступлений у нас много моментов, когда мы можем чувствовать себя одним целым! В 2025 году у меня были концерты в Минске. Если честно, я не ожидал, что Минск так горячо меня примет! Это было просто ВАУ, не хотелось заканчивать концерт! А в Краснодаре на концертах мы вообще как родня!

В некоторых городах, где я выступаю впервые, примерно до пятой песни есть некая дистанция, но после этого момента мы понимаем, что можно расслабиться, быть собой и вести себя свободно — вот тогда начинается вся суть концерта!

– У вас очень активные соцсети. Вы ведете их сами? Есть ли прямой контакт с поклонниками?

– Социальные сети я веду сам. Конечно, я не могу ответить каждому, так как нас с каждым днем становится все больше, но по возможности я отвечаю на вопросы и благодарю своих подписчиков! Есть комментарии и пожелания, которые я воспринимаю как отдельный вид искусства — мимо них я пройти не могу и обязательно отвечаю!

– Есть ли музыканты или исполнители, с кем вы бы хотели записать дуэт? Кто вас восхищает? С кем вы бы замэтчились?

У меня есть песня с Зарой «Дожди над Ленинградом» — одна из моих любимых. Также есть дуэт с Людмилой Соколовой «Это было красиво», которую многие полюбили! Я бы хотел спеть дуэт с Димой Биланом — уважаю этого артиста. Есть еще один человек — Мария Захарова (российский дипломат), она пишет красивые стихи. Мне бы хотелось написать музыку к её стихам и спеть.

– Какое кино вам нравится: артхаусное, фестивальное, боевики или блокбастеры?

– Мне нравится артхаусное кино; например, «Реквием по мечте». Но в целом я люблю фэнтези и детективы!

– Есть ли спорт в вашей жизни?

– Спорта в моей жизни хватило! Сейчас я плаваю, много хожу и делаю упражнения дома. Но к профессиональному спорту меня больше не тянет. После стольких лет изнурительных тренировок и репетиций, где тело находится в постоянном напряжении, у меня возникла некая «аллергия» на спорт. Даже когда я вижу, как профессиональный спортсмен выполняет элемент, у меня мурашки по коже, и мышцы начинают непроизвольно растягиваться. Я знаю изнутри, как это сложно и какой ценой даются победы.

– Для вас важно признание коллег или поклонников? Важны ли для вас профессиональные награды?

– Признание коллег — это сложный вопрос. Если мою музыку признает музыкант, который сам пишет и создает музыку — это стоит внимания. И если он сам пишет стихи и они находят отклик в сердцах людей — это тоже важно. Признание поклонников имеет большое значение; их любовь и обратная связь вдохновляют меня. Без них нет артиста!

Государственные награды для меня очень важны; я люблю свою страну и хочу, чтобы культура в ней развивалась. Награды за песни или стихи тоже приятны, особенно если их вручают заслуженные или народные артисты. Думаю, любая награда дает вдохновение и подчеркивает твою важность в искусстве — это всегда приятно.

– Искусственный интеллект используете в работе или категорически против?

– Я не использую ИИ. Искусственный интеллект — это алгоритмы, скорость и математика. ИИ может собрать картинку или текст из всего, что ему предложено, «скормлено», и это будет точно и идеально. Однако душу ИИ не способен вложить ни в музыку, ни в стихи — здесь не работают алгоритмы и точность; тут все неровно и не идеально. Я надеюсь, что искусственный интеллект не научится вызывать искренние чувства и эмоции, а если научится, то не скоро.

– Ощущение внутренней свободы важно для вас? Важно ли быть уверенным, или рефлексия важна для творческого человека?

– Я не свободный человек. Я привязан к своим родным и близким, я связан с ними. Я завишу от тех, кого люблю, и от этого никуда не деться. Лично я постоянно сомневаюсь в себе, и никогда не могу быть на 100% уверен. Мне всегда кажется, что можно было бы сделать лучше, иначе и так далее.

Важно быть уверенным в себе, действовать так, как ты можешь, и делать то, что чувствуешь. Если бы я все время анализировал свои мысли и эмоции, я бы не написал ни одной песни.

С огромным успехом в марте этого года состоялся сольный живой концерт в ММДМ, билеты на него закончились за два месяца до концерта. Искренность исполнения, проникновенное звучание чарующего голоса, глубокие тексты, удивительное единение с залом, составляющие успеха этого яркого исполнителя. В ММДМ приехали зрители не только из разных городов России, но из Испании и Швейцарии. У Александра не только очень красивая публика, но и очень тонко чувствующая! Каждая нота звучала в унисон, каждую композицию исполнял весь зал, были и трогательные дуэты и рассказы зрителей о том, как песни Александра не только вдохновляют, а порой исцеляют в непростые моменты и в период жизненных коллизий. Александра долго не отпускали со сцены и аплодисменты очень долго не стихали, вдохновляя на новые долгожданные встречи!

Александр пишет новые песни, готовится к сольному концерту в Санкт-Петербурге , который состоится 8 июня в «Колизее», а 19 августа певец ждет поклонников своего удивительного таланта на корабле «РИО 1», вся информация на официальном сайте артиста egromzhan.ru и по ссылке.

Александр Эгромжан: «Я спою свои лучшие песни, которые уже полюбились многим слушателям, а также представлю новые композиции, которые прозвучат впервые! С нетерпением жду нашей встречи! Если ты еще сомневаешься, то 100% тебе нужно быть на этих концертах!

Подготовила Нелли БЕГАНОВА.