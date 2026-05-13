{ 13 мая 2026 }

Умер телеведущий Владимир Молчанов: подробности последних лет жизни и прощание с легендой ТВ

Рубрики: [ТВ]  

Автор и ведущий легендарной программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни 12 мая 2026 года . О смерти журналиста сообщил его друг и коллега Юрий Рост.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» , — написал Рост в своем Telegram-канале.

По словам Роста, Молчанов тяжело болел в последнее время, поэтому его уход не стал для близких неожиданностью .

Информация о проблемах со здоровьем журналиста появлялась в СМИ на протяжении нескольких лет. Несмотря на тяжелое состояние, знакомая Молчанова Елена рассказала, что он продолжал работать до последних месяцев. «Когда во время последней программы он попрощался, стало понятно, что этот финал уже неизбежен» .

Прощание и дата похорон

Похороны Владимира Молчанова предположительно состоятся 15 мая 2026 года . Место прощания пока не уточняется.

Реакция коллег: Познер, Чурикова, Олешко

Владимир Познер назвал Молчанова человеком, который не шел на компромиссы:

«Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег» .

Яна Чурикова, работавшая с Молчановым в паре, опубликовала совместное фото:

«Недосягаемый уровень интеллигентности, эрудиции, обаяния. Спасибо, Господи, что успела поработать в паре с таким наставником. Неоценимый опыт, драгоценное воспоминание» .

Александр Олешко отметил уникальность формата, который создал Молчанов:

«”До и после полуночи” — это словно дорогой, заграничный журнал на советском телевидении… Голос какой неповторимый. А какая жизнь в кадре! Я в детстве смотрел на экран и думал, что в жизни таких людей не существует» .

Наталья Штурм в разговоре с «Москвой 24» назвала его «человеком, изменившим телевидение» и добавила: «Он отличался каким-то рыцарским отношением к женщинам, благородством, красотой речи» .

Дополнительные факты из биографии

  • Теннисная карьера: Молчанов был чемпионом СССР среди юношей в парном разряде. Его единоутробная сестра — знаменитая теннисистка и комментатор Анна Дмитриева, которая ушла из жизни в 2021 году
  • Расследования нацистских преступлений: Сам журналист считал своим главным достижением то, что ему удалось добиться тюремного заключения для нескольких нацистских преступников
  • Поступок в 1991 году: После событий 13 января в Вильнюсе Молчанов отказался вести программу «Время», поскольку руководство требовало не показывать правдивую информацию о ситуации в Литве. В знак протеста он также вышел из КПСС
  • Семья: Жена Молчанова Консуэло Сегура, с которой он прожил более 50 лет, скончалась в декабре 2022 года. У пары осталась дочь Анна и внук Дмитрий

 

Издательский Дом «Новый Взгляд»


