{ 18 августа 2026 }

Почему киргизы и узбеки зарабатывают в России больше других

Рубрики: [Фейсбук]  

Что касается адаптации мигрантов. Знаете, ответственные государства занимаются этим достаточно давно.

Скажем, Киргизия. Она, по-моему, единственная из стран Средней Азии, Центральной Азии, не стала уничтожать русский язык. В результате небольшое количество первоначальных мигрантов из Киргизии в России почувствовала себя прекрасно, получила конкурентное преимущество. И мы сейчас видим огромную и очень влиятельную киргизскую диаспору. Точнее, несколько киргизских диаспор.

А в Узбекистане обнаружили лет, наверное, 10 или 12 назад, что узбекские рабочие в России неконкурентоспособны, потому что ничего не умеют. Вместо того, чтобы кричать, что русские плохие, русские фашисты и всё остальное, они восстановили систему ПТУ у себя и стали готовить рабочих. И резко повысили заработки, которые узбекские мигранты выкачивают из России в Узбекистан.

Вот, пожалуйста, примеры того, как точечно государство ответственно к этому относится.

Михаил Делягин


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