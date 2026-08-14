«Секретный роман»: новый трек Елены Север о чувстве вины и запретных отношениях

Певица Елена Север представила новый сингл «Секретный роман» 14 августа 2026 года. Эмоциональная поп-баллада посвящена непростому выбору между долгом и чувствами — что страшнее: никогда не встретить свою любовь или встретить ее слишком поздно?

Героиня трека оказывается в ловушке запретных отношений: у нее и ее возлюбленного есть семьи, есть правила, которые они не собирались нарушать. Но случайная встреча переворачивает их жизнь, превращая ее в постоянный внутренний конфликт. Они не ищут оправданий и не строят иллюзий, осознавая, что эта история обречена, однако с каждым шагом все глубже погружаются в водоворот чувств.

«Иногда любовь становится не спасением, а самым сложным испытанием», — прокомментировала релиз Елена Север. Песня уже нашла отклик у слушателей, тронув своей честностью и пронзительной искренностью.