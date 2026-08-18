Страх как диагноз: почему россияне не верят в безопасность цифрового рубля

Страх перед цифровым рублём носит иррациональный характер. Обычные люди с ним пересекаться не будут. Но именно среди обычных людей существует страх, что хождение наличных денег отменят.

Кто-то опасается, что таким образом будут продвигать цифровой рубль. Этот страх сложно осудить, если вспомнить, как и под каким предлогом заблокировали Telegram.

Другие страшатся, что наличку объявят двигателем «теневой экономики». Если вспомнить, что борьбу за «обеление» у нас ведут исключительно «закручиванием гаек» для тех, кто и так работает вбелую, то опасения перестают выглядеть откровенной глупостью.

Третьи просто видят в любых нововведениях проявления тайного заговора. И таких тоже сложно осудить, если учесть, сколько начинаний, которые проходили под лозунгом «Сделаем только лучше!», заканчивались ухудшением жизни простых людей.

Но все эти смутные подозрения можно отсечь одним простым действием: гарантировать сохранение наличного рубля, закрепив это специальным законом. Сделать это стоит, хотя бы потому что смутные страхи — одна из лучших почв, на которых можно взрастить самые дикие деструктивные общественные течения.