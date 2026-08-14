{ 14 августа 2026 }

Алексей Потехин прокомментировал слухи об алкоголизме

Рубрики: [Музыка]  [Скандалы]  

Экс-участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин опроверг обвинения в злоупотреблении алкоголем. Слухи появились после того, как в интернете было опубликовано видео с одного из выступлений музыканта. Хейтеры обратили внимание на внешний вид и поведение 54-летнего артиста, заподозрив, что он может иметь проблемы с алкоголем.

В беседе с изданием Super Потехин категорически отверг эти предположения: «Понятия не имею, вообще никаких проблем нет [с алкоголем]. Во-первых, откуда они могут это брать? Собственно говоря, я уже не пью столько времени. Это просто от балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. Может, это у них проблемы с алкоголем больше, чем у меня. Скорее всего, это у них какие-то проблемы».

Музыкант подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни, является примерным семьянином — у него есть жена Елена и двое дочерей: 16-летняя Мария и 6-летняя Дарья. Потехин продолжает выступать со своей группой Potehin’s Band, исполняя в том числе хиты времен работы с Сергеем Жуковым.

Напомним, два года назад Алексей Потехин выпустил книгу-мемуары «Поднимите руки вверх», в которой обвинил бывшего коллегу Сергея Жукова в том, что тот якобы вложил их общие средства в свой бизнес. Позднее Жуков отрицал эти обвинения в интервью.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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