«Грязные деньги»: Пиво согреться не успеет

Очередной фильм некогда великого Гая Ричи. Я помню время его величия, и поэтому каждый раз, как загипнотизированный, смотрю его новинки. Уже много-много лет они ничего кроме разочарования не приносят. Но я продолжаю это делать, сам не понимая, зачем. Все они, максимум, на семерочку. Разве что «Джентльмены», которые не сериал, а фильм, зашли аж на 8. Очень неплох «Гангстерлэнд». Но он там лишь один из четырех режиссеров, снял сам только пару серий, а в остальное время работал вывеской – мейд ин Гай Ричи. Ну как пропустить было его «Грязные деньги»? Не пропустил. А зря. Впервые я смог выдавить для Мастера убогие 5 баллов. Потому что в процессе всего просмотра я просто изнемогал от скуки.

Сюжет незатейлив – некий латиноамериканский кидала кинул большую контору на миллиард баксов. И крутая девица взялась выбить с него эти бабки. На эту девицу работает бригада бойцов экстракласса. Но кидала этот не просто аферист, он латинский королек, бандос крупного масштаба. У него своя армия, и бабки возвращать он вовсе не намерен. Группа «Мамы» (так эту соску кличут экстракрутыши, которым она в младшие сестренки разве что годится. Наверное, издеваются) разрабатывает хитроумный план, все рассчитывается до миллисекунд, до нанометров. Но, как известно, чем тоньше и сложнее механизм, тем выше вероятность того, что он сломается и все пойдет по этой самой. Так, разумеется, и происходит.

Плюс фильма – фирменные гаевские штучки-дрючки в плане монтажа. Все. Больше плюсов нет. Сюжет примитивен, герои шаблонные, от высокомерной физиономии Мамы и её понтов просто скулы сводит от зевоты. Все предсказуемо и картонно. Заскорузлый пафос вызывает брезгливость, а не восторг. Экшн вроде есть, но почему-то он совершенно не затягивает, не находит отклика в нерве. Представьте себе Стэтхем-муви без Стэтхема, где вместо него сисятая красотка в роли его головы, а печальный Джейк Джилленхолл вместо его кулаков? Такая вот картина. Пичаль-пичаль. Хотя, вру, есть еще один плюс в фильме. Это хронометраж. 1:38 с титрами. Пиво согреться не успеет.

Оценка 5