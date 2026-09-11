«Коммерсант»: Посадили и выросло

Думаю, все читали автобиографический роман «Сажайте и вырастет» Андрея Рубанова про удачливого коммерсанта, который взял куш не по зубам. А когда пришла пора рассчитаться, принял на себя вину в надежде, что партнер его вытащит. А потом прошел все круги ада в СИЗО Матросская тишина и из никого превратился в человека, которого уважают даже по ту сторону колючки. Нет, не преступным авторитетом, это была бы ненаучная фантастика, а просто человеком умным, стойким, справедливым и надежным, готовым пойти на страшные испытания, но выстоять в них, не прогнувшись и не сломавшись.

Экранизация, как я уже сто раз говорил, физически не может сравниваться с книгой по той простой причине, почему картину нельзя сравнивать с песней. Это разные виды искусства с разными изобразительными средствами. Так и тут. Разумеется, вся философская тема книги осталась за бортом фильма. Размышления не передашь картинкой. Тут важно только действие и атмосфера. Смею сказать, что по большей части это удалось передать. И оптимистичная романтика вольного бизнеса 90-х, и невероятные перспективы и захватывающие дух шальные деньги, о которых никогда и подумать не мог. И вечная ходьба по лезвию, когда риск только горячит кровь. И холодный расчет тех, с кем ты имеешь дело и которые поощрительно хлопают тебя по плечу, но сожрут сразу, как только ты оплошаешь. И потом с вершины на самое дно, вдребезги, в хлам, в дерьмо. Сам я за решеткой бывал только в обезьяннике, но провести молодость в бандитской Мордовии 90-х и не иметь понятии о нравах и реалиях криминала мало кому удалось. А уж если ты при этом занимался коммерцией, пусть и небольшой, то знаешь все это очень близко. Так что смею опять же заверить, что тюремные нравы так же переданы очень близко к реальности.

Хотя, без ложки дегтя, конечно, не обошлось. Я очень хорошо отношусь к артисту Петрову и над его хейтерами смеюсь. Но тут попадание в роль получилось сомнительным. Его герой слишком интеллигентный и романтичный. В то, что он обрел авторитет, просто не веришь. Это особенно заметно, когда сравниваешь его героя с фотографиями самого Рубанова на финальных титрах. Там перед нами такой крепкий уверенный в себе пацан, прошедший горнило Матросской тишины и нашедший себе в нем законное место. А в глазах Петрова – страдание и трагедия. В его глазах слабость. С такими глазами на зоне не выживают.

Ну и совсем мимо цели рэпер Хаски в роли смотрящего за хатой. Всеми повадками и даже немного внешне он похож на «Фашиста» из «Брата-2». Прикольный пацанчик, может быть, даже не из последних. Но, блин, какой из него смотрящий, который поставлен блатными решать судьбы сидельцев и держать порядок в хате?

Еще сильно покоробила сцена, когда смотрящий уходит на волю и должен оставить себе замену. И на этот пост нацелился наркоша-беспредельщик. Да еще и накосячивший без меры. Ребят, кому вообще могла прийти в голову мысль, что такой человек может претендовать на пост смотрящего? В итоге Хаски (в смысле, смотрящий Слава) осматривается по сторонам и тыкает пальцем в немолодого сидельце по кличке Бабай – вот ты будешь. Рука-лицо! Ну хоть какое-то понимание реалий авторы должны иметь, если берутся снимать фильм на такую тему, где камерные порядки и являются объектом рассмотрения? Смотрящий – это резидент организованной преступности на той стороне колючки. Он ставится не по чьей-то личной прихоти, а по решению, такскть, коллектива товарищей. Когда один смотрящий уходит, замену ему присылают или утверждают из имеющихся коллективным решением. Бывало, что смотрящего отправляли этапом за тысячи километров с одной зоны на другую и все заранее знали, кто это будет. Ну девочки, ну ерш твою медь…

Забавно и то, как резко снизился авторитет Хаски на воле, где Петров (Рубанов) подписывает его наказать кинувшего его компаньона. Сама сцена и решение до того банальны и натужны, что даже обидно. Но главное, что авторитетный бродяга Слава съедает это безропотно, мол, ну как скажете, мало ли, что я напрягался и пацанов напрягал, бывает. НЕ БЫВАЕТ! Если братва подписывается на деньги, она не уйдет без денег, как бы они тебя ни уважали. И если они не получили денег с того, на кого ты указал, они возьмут их с тебя. Это их модус вивенди и операнди, это краеугольный камень, смысл их существования.

В общем, несмотря на то, что режиссерами и сценаристами фильма были братья Кравчуки 25 и 26 лет от роду (а во время работы им было года на два меньше) большей частью фильм получился убедительным. Как столь юным созданиям удалось «сатмосферить» времена, когда они еще даже не родились и прочувствовать адскую атмосферу СИЗО 90-х – я не знаю. Но за исключением описанных моментов это им удалось. Респект и уважуха, короче.

Оценка 7,5