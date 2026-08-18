«Майкл»: Разбор самого гламурного байопика года

Хорошее это кино или плохое это кино – рассуждать нет смысла. Потому что это, по сути дела, вообще не кино. Это комплиментарная и очень схематичная реконструкция биографии одного из самых известных музыкантов современности. Даром, что непосредственно с музыкой у него все, прямо скажем, так себе. Вот шоуменом он был реально великим, тут не отнимешь. Итак. Великий и ужасный Майкл Джексон!

Как я уже сказал, перед нами реконструкция биографии по теме, и музыкальный фильм по схеме. Биография дана быстро-быстро, щелчками. Вот Майкл приходит в студию, вот вышел альбом, вот он уже на большой сцене перед огромной аудиторией, вот он захотел ламу, вот у него лама. Ни малейшего намека на драматургию, просто иллюстрация в калейдоскопном стиле. Все углы тщательно сглажены и посыпаны блестками. Никакой мотивации, борьбы, все дается само собой и падает в руки. Даже конфликт с жестоким папашей, который вбивал успех в своих детишек суровой рукой, совершенно не возбуждает сострадания к жертве. Люди вокруг Майкла не запоминаются, никому, кроме разве что его личного продюсера, никакого характера не выдано – проходные персонажи. Даже братья Майкла просто оттеняющие его блеск статисты. Вряд ли вы вспомните их имена. Сам Майкл подан как вечный ребенок с игрушками, зверушками, непосредственностью и даже наивностью (ага, выгрызть у папы себя самого и поставить себя на трон – это совершенно детские навыки нужны, верим). Поэтому и к детям его тянуло не из-за какой-то патологии, а именно потому, что с ними он себя чувствовал собой, большим ребенком. Насколько это верно – я не знаю, грязное белье звезд меня никогда не интересовало.

Ну и песни, конечно. Вернее, эстрадные номера. Они тут даны полностью, не цитатами. Как в Богемской рапсодии, практически, треть фильма – это просто реконструкция концерта на Уэмбли. Так и тут номера даны целиком. Все пять песен, которые я у него знаю :о)) А поскольку подали именно их – Триллер, Бэд, Блэк энд Уайт, Гив ин ту ми и, конечно, Билли Джин – закрадывается подозрение, что ничего сравнимого он больше и не написал. Но тут я поднимаю руки вверх – если фанаты начнут кидать в меня помидоры, перечисляя мегахиты, которых я не знаю, то защищаться мне нечем. Ну да. Мне кажется, что у Майкла есть только одна песня – Билли Джин – а остальные просто вариации вокруг нее. Но кто я такой, чтобы судить о музыке целого короля?

В общем, интереса фильм не вызвал. Хотя, скучно, конечно, не было, поскольку шоу-номера были яркие, без базару. Пляшет родственник Майкла, который его сыграл, конечно, на четверочку. Па изучил, но той безумной легкости, когда, казалось, что на Майкла не действует земной притяжение, конечно, нет и в помине.

Единственный по настоящему тронувший меня момент, это когда маленького еще Майкла привели в звукозаписывающую студию и заставили петь. А он начал танцевать у микрофона. Руководитель студии сказал ему, чтобы перестал плясать, это мешает записи. Раз сказал, другой. Майки добросовестно пытался выполнить указание дяденьки за стеклом. Но хватало его на пару тактов. Майкл просто не умел петь, если он при этом не танцевал. Это было очень трогательно, это было символично, это было мощно. В отличие от всего остального.

Оценка 6