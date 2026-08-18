Признаки девальвации

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», выросли ставки по краткосрочным вкладам в банках из первой двадцатки. Хотя ключевая ставка постепенно ползёт вниз, банки дают до 13,76% годовых по вкладам сроком на три месяца.

Снижение ключевой ставки действительно имеет нетрадиционные последствия. Если кредит дешевеет, хотя и медленно, не линейно, то ставки по депозитам иногда подскакивают. Это связано с тем, что идет вывод денег в наличную форму, и банкам становится сложнее злоупотреблять своим монопольным положением, устанавливая заниженные ставки по депозитам.

Поэтому те, кто желает поиграть в, например, «депозитный туризм», могут заниматься этим, если будут ограничиваться банками из Топ-20.

Однако надо помнить: над нами висит колоссальный риск девальвации. Уже пошла подготовка к этому: некоторое время назад один из представителей Центробанка публично заявил, что они не понимают, как формируется курс рубля: дескать, рубль упадет, а они ни при чем.