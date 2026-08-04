{ 4 августа 2026 }

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов готовит необычное музыкальное событие «Zatmenie» в испанской Валенсии. 12 августа 2026 года на террасе Sky Bar Vlc состоится премьера одноименной композиции, приуроченная к полному солнечному затмению. Выбор города не случаен: Валенсия окажется одной из ключевых точек, откуда уникальное природное явление будет видно максимально отчетливо . Музыка задумана как драматургическое сопровождение затмения — с момента наступления темноты до возвращения света.

«”Zatmenie” соединяет природное явление, городскую площадку и музыкальную драматургию, — говорится в анонсе. — Это не обычный DJ-сет: звук следует за тем, что происходит в небе, и помогает пройти путь от света к полной тени и обратно».

Помимо композиции Шаповалова, в вечере примут участие ведущие музыканты. Свои новые треки прислали «Би-2», «Мумий Тролль» и другие друзья продюсера. Оригинальный саспенс-саундтрек создает саунд-художница Alina Rov. Организаторы обещают, что эти композиции прозвучат впервые и, возможно, единственный раз.

Начало мероприятия запланировано на 18:00 по местному времени.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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