100 тысяч за авторские права: чем недовольно РАО на этот раз?

Первый аукцион авторских прав на наиболее известные музыкальные произведения пройдет в Китае в сентябре. Торги состоятся в столице северо-западной провинции Шанси. Организует аукцион Международная Ассоциация по обмену прав на интеллектуальную собственность. На аукцион будут выставлены права на концерт [Читать...]

Финская организация авторских прав Teosto выпустила публикацию об авторских правах уличных музыкантов. В публикации отмечается, что музыка уличных музыкантов, как и любых других, защищена авторскими правами. Организация намерена заняться продажей лицензий в целях защиты прав авторов. Их система [Читать...]

Витасу вернули водительские права, отобранные у него по решению Останкинского суда почти два года назад после скандального ДТП с его участием на ВВЦ. Летом 2013 года Витас, передвигаясь на своем автомобиле Infinity, сбил велосипедистку Ольгу Холодову. Часом позже [Читать...]

Глория Эстефан продолжает отстаивать права маленького кубинца Элиана Гонсалеса, настаивая, что он должен жить со своими родными в США. Ребенок стал причиной скандала, разразившегося между отцом мальчика, живущим на Кубе, и его родственниками в Майами, с тех самых [Читать...]

Певица Мэрайя Кери устроила семерым своим псам грандиозный отпуск, на который потратила порядка 200 тысяч долларов. Большая часть суммы — 175 тысяч — ушла на оплату авиабилетов в Великобританию, еще 25 тысяч артистка отдала за размещение питомцев в [Читать...]