100 тысяч за авторские права: чем недовольно РАО на этот раз?

Российское авторское общество (РАО) подало новый иск к Надежде Кадышевой и ее театру «Золотое кольцо». Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 31 июля 2026 года. Организация требует взыскать с артистки 100 тысяч рублей. Подробности дела пока не раскрываются, известно лишь, что оно относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.
Это уже не первый судебный конфликт между РАО и театром Кадышевой. В ноябре 2025 года суд частично удовлетворил аналогичный иск и взыскал с «Золотого кольца» 40 тысяч рублей . Поводом для разбирательства стало незаконное исполнение двух песен — «Россия-Русь» и «Течет ручей» — во время концерта 11 апреля 2025 года в зале «Москва» без разрешения правообладателей. Изначально РАО требовало 80 тысяч рублей, но затем снизило сумму.