{ 31 июля 2026 }

От «Трех аккордов» до большой сцены: Иван Замотаев задаст зрителю главный вопрос

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

В Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ) 12 августа 2026 года состоится спектакль-концерт Ивана Замотаева «Кто я?». Это не просто музыкальный вечер, а синтез театра и живой музыки, где песни превращаются в сцены, истории — в монологи, а каждая нота ведет зрителя сквозь смех, ностальгию и глубоко личные переживания. Артист не исполняет программу, а ведет доверительный разговор с залом — честно, остроумно и по-человечески.

Иван Замотаев — актер театра и кино, певец, композитор, автор музыки для спектаклей и фильмов, лидер группы Zamotaev Band и победитель 9-го сезона шоу «Три аккорда». Его коллектив отличает проникновенная, трогательная музыка, яркие актерские образы, жизнелюбие и легкий юмор. Выступления Ивана заряжены мощной энергетикой харизматичного солиста, активной подачей и искренней любовью ко всему окружающему, которая чувствуется в каждой паузе.

В программе — любимые хиты группы: «Перекати Поле», «Ниточки», «Пластичная», «Как летаю я», «Прасковья», «Санкции» и другие, но в новом сценическом прочтении, где каждая песня звучит как исповедь и маленькая законченная история.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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