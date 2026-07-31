«Ленинград» не выключается: новый трек группы о ритме современности

Группировка «Ленинград» представила новый сингл «24/7». Релиз состоялся на лейблах «Первое музыкальное» и ShnurOK. О премьере лидер коллектива Сергей Шнуров сообщил в соцсетях группы лаконично: «Работаем 24/7: уже в эту пятницу новый релиз “Ленинграда”!».

Название трека перекликается с недавними высказываниями музыканта о современном ритме жизни. В одном из интервью Шнуров рассуждал о том, что интернет «не прощает выключения»: «Залетай в топ, будь в тренде, репости и стримь. Частота публикации растет, серверы работают на износ». Похоже, что даже после почти 30 лет существования группы «Ленинград» (коллектив был создан в 1997 году) Шнуров продолжает работать в этом же режиме.

Напомним, что 2026 год стал для «Ленинграда» годом громкого возвращения на большую сцену. В июне группа впервые за четыре года сыграла сольный концерт в Москве, собрав на «Лукойл Арене» 45 тысяч зрителей. Тогда же Шнуров отмечал, что не видит на российской сцене артистов, способных дать публике ту же «магию, радость и праздник непослушания», что и «Ленинград». Судя по всему, новый трек «24/7» — очередное подтверждение этому тезису.