{ 29 октября 2025 }

Катя Лель о таинственном исчезновении бывшего мужа

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

Катя Лель

В субботу, 1 ноября, в 14:00 на НТВ зрители увидят особенный выпуск программы «Секрет на миллион». В гости к ведущему придёт певица Катя Лель — и её рассказ обещает стать одним из самых захватывающих в истории шоу. Что скрывается за улыбкой звезды? Какие тайны она готова раскрыть?

Совсем недавно жизнь Кати Лель озарилась ярким светом: певице присвоили звание заслуженной артистки России. А её хиты «Муси‑пуси» и «Мой мармеладный» неожиданно обрели вторую молодость — теперь их поют и в России, и далеко за её пределами. В студии Катя поделится самыми тёплыми воспоминаниями о церемонии награждения, расскажет, что значит для неё это признание, и, возможно, приоткроет секреты новых творческих планов.

Но за блеском софитов — глубокая тревога. В апреле 2025 года произошло то, что перевернуло жизнь певицы: её бывший супруг, бизнесмен Игорь Кузнецов, исчез в Ницце. Поиски не дали результатов, и до сих пор никто не знает, где он. В эфире «Секрета на миллион» Катя Лель впервые так откровенно расскажет о своих переживаниях, поделится версиями случившегося и ответит на самый мучительный вопрос: верит ли она, что Игорь ещё жив?

Их брак длился 15 лет, но был далёк от сказочного. Катя не станет уходить от сложных тем: она честно расскажет о непростых моментах семейной жизни, включая неверность супруга и его борьбу с алкогольной зависимостью. Несмотря на болезненный развод, певица всегда поддерживала общение дочери Эмилии с отцом. А в студии программы она поразмышляет: есть ли жизнь — и любовь — после такого разрыва?

Особую ноту выпуска задаст появление дочери Кати Лель — Эмилии. Девушка готова к откровенному разговору: она поделится, как складываются её отношения с знаменитой мамой, и неожиданно расскажет о своей тайной влюблённости — той, о которой певица даже не догадывалась. Зрители увидят, как тепло и с юмором мать и дочь обсуждают самые личные темы.

А ещё зрителей ждут настоящие сюрпризы! Катя Лель удивит рассказами о своих нестандартных решениях в сфере недвижимости. С одной стороны — продажа земельного участка в Подмосковье, с другой — невероятная покупка: участок на Луне! Певица объяснит, что стоит за этими противоречивыми шагами, и её ответы, без сомнения, вызовут живой интерес и даже удивление.

Что ещё скрывает Катя Лель? Какие эмоции переполняют её сегодня? Ответы — в новом выпуске «Секрета на миллион».

Не пропустите: 1 ноября, 14:00, НТВ!

Фото PR НТВ.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Катя Лель отдала дочь на воспитание к Алле Пугачевой

    2. Катя Лель отдала дочь на воспитание к Алле Пугачевой

    Катя Лель отдала свою шестилетнюю дочь Эмилию в детский центр Аллы Пугачевой Family Club. – Сейчас все достижения моей дочери связаны со школой Аллы Пугачевой, – рассказала певица в интервью журналу «7 дней». – Эмилии очень нравятся занятия: их обучают [Читать...]


  2. КАТЯ ЛЕЛЬ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

    3. КАТЯ ЛЕЛЬ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

    Услышав однажды имя новой певицы – Катя Лель, я неожиданно поймал себя на мысли, что абсолютно ничего не знаю об этом человеке. Для того чтобы это исправить, я просто решил с ней познакомиться и поговорить. И вот что [Читать...]


  3. КАТЯ ЛЕЛЬ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

    4. КАТЯ ЛЕЛЬ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

    Как КАТЯ попала в тон Сейчас Катя Лель вовсю милуется с профессией; картину эту приятно наблюдать, потому что, поскольку профессия отвечает Кате взаимностью, это зрелище подпадает под эстетский десерт. Мы уже публиковали первую часть беседы Антона Желнова с [Читать...]


  4. Мишель Уэльбек расскажет о своем таинственном` исчезновении в новом фильме

    5. Мишель Уэльбек расскажет о своем таинственном` исчезновении в новом фильме

    Знаменитый французский писатель, автор «Элементарных частиц», «Платформы» и «Возможности острова», известный своей нетерпимостью к сотовым телефонам и электронной почте, в 2011 году во время промотура своего нового романа по Бенилюксу таинственным образом исчез. СМИ подняли тревогу, предположив даже, [Читать...]


  5. Катя Гордон и Митя Фомин поженились

    6. Катя Гордон и Митя Фомин поженились

    Экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин и солистка группы Blondrock Катя Гордон связали себя узами брака на съемках нового реалити-шоу «Остров», которое по сути своей является вариацией популярного в свое время шоу «Последний герой. На съемках «Острова» и начался роман между артистами, который [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««