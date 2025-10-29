Катя Лель о таинственном исчезновении бывшего мужа

В субботу, 1 ноября, в 14:00 на НТВ зрители увидят особенный выпуск программы «Секрет на миллион». В гости к ведущему придёт певица Катя Лель — и её рассказ обещает стать одним из самых захватывающих в истории шоу. Что скрывается за улыбкой звезды? Какие тайны она готова раскрыть?

Совсем недавно жизнь Кати Лель озарилась ярким светом: певице присвоили звание заслуженной артистки России. А её хиты «Муси‑пуси» и «Мой мармеладный» неожиданно обрели вторую молодость — теперь их поют и в России, и далеко за её пределами. В студии Катя поделится самыми тёплыми воспоминаниями о церемонии награждения, расскажет, что значит для неё это признание, и, возможно, приоткроет секреты новых творческих планов.

Но за блеском софитов — глубокая тревога. В апреле 2025 года произошло то, что перевернуло жизнь певицы: её бывший супруг, бизнесмен Игорь Кузнецов, исчез в Ницце. Поиски не дали результатов, и до сих пор никто не знает, где он. В эфире «Секрета на миллион» Катя Лель впервые так откровенно расскажет о своих переживаниях, поделится версиями случившегося и ответит на самый мучительный вопрос: верит ли она, что Игорь ещё жив?

Их брак длился 15 лет, но был далёк от сказочного. Катя не станет уходить от сложных тем: она честно расскажет о непростых моментах семейной жизни, включая неверность супруга и его борьбу с алкогольной зависимостью. Несмотря на болезненный развод, певица всегда поддерживала общение дочери Эмилии с отцом. А в студии программы она поразмышляет: есть ли жизнь — и любовь — после такого разрыва?

Особую ноту выпуска задаст появление дочери Кати Лель — Эмилии. Девушка готова к откровенному разговору: она поделится, как складываются её отношения с знаменитой мамой, и неожиданно расскажет о своей тайной влюблённости — той, о которой певица даже не догадывалась. Зрители увидят, как тепло и с юмором мать и дочь обсуждают самые личные темы.

А ещё зрителей ждут настоящие сюрпризы! Катя Лель удивит рассказами о своих нестандартных решениях в сфере недвижимости. С одной стороны — продажа земельного участка в Подмосковье, с другой — невероятная покупка: участок на Луне! Певица объяснит, что стоит за этими противоречивыми шагами, и её ответы, без сомнения, вызовут живой интерес и даже удивление.

Что ещё скрывает Катя Лель? Какие эмоции переполняют её сегодня? Ответы — в новом выпуске «Секрета на миллион».

