Андрей Мерзликин опроверг роман со скалолазкой и назвал фейком

Актер Андрей Мерзликин опроверг распространяемые СМИ слухи о своем романе с 24-летней инструкторшей по скалолазанию по имени Полина . Артист заявил, что не должен оправдываться за отношения, которых на самом деле не существует .

«Оправдываться мне не за что. И превращать личную историю в площадку для взаимных объяснений я тоже не хотел бы, — подчеркнул Мерзликин в интервью журналу “Караван историй”. — Поэтому и выбрал для себя санитарную зону: не комментировать и не реагировать» .

Особенно актера возмутило то, что журналисты раздули сенсацию на пустом месте — лишь на основании одного совместного фото с инструктором . Он подчеркнул, что из-за этого страдает невинный человек.

«Это живой человек: у нее есть семья, друзья, коллеги. И ей приходится оправдываться за то, чего не было, потому что кто-то решил придумать роман и выставить фотографию. Вот так это и работает: домыслы моментально становятся “новостью”, а под удар попадают случайные люди», — возмутился артист .

Сам Мерзликин еще раньше назвал эти слухи фейком. Он сделал скриншот одной из публикаций и опубликовал его у себя в соцсетях с лаконичной подписью: «Фейк». Сейчас актер, по его собственным словам, сосредоточен на карьере и воспитании детей.

«Беру высоту в профессии и семье — без шума и рывков, но с пониманием, куда и зачем», — резюмировал артист .

Напомним, что Андрей Мерзликин развелся с женой Анной 8 июля 2025 года. В браке они были с 2006 года . Причину развода экс-супруги не называли, однако расстались мирно, без скандалов и дележа имущества .

Четверо совместных детей пары — 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 9-летний Макар — остались жить с отцом в России . В воспитании наследников актеру помогают мама и сестра . Сам Мерзликин живет с детьми в двухэтажном доме в Милюково . Бывшая жена Анна уехала за границу, где у нее, по некоторым данным, новые отношения .