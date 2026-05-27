«Хамнет»: Про Шекспира без Шекспира

Пока общественность возмущается Гамлетом Богомолова, который, кажется, видел один Меньшиков, а остальным для осуждения достаточно торговой марки «Богомолов», я все же сподвиг себя на просмотр давно запланированного, но все время откладываемого «Хамнета», он же «Гамнет», к которому локализаторы со свойственной им альтернативной одаренностью зачем-то присовокупили пояснение «История, вдохновившая «Гамлета». Видимо, по их мнению, вымышленный принц Гадский узнал эту историю и тем самым вдохновился. Иначе эта словесная конструкция просто разваливается под тяжестью безграмотности ее сочинителя. Правда, почему «Гамлет» в кавычках – нипанятна. Или эта история вдохновила литературное произведение? Может. Все же, история, которая вдохновила Шекспира, а не Гамлета, а? Черт ногу сломит, когда в дело вступают локализаторы с их гениальными идеями как лучше продать что-то отечественному зрителю.

Ну хватит вокругдаокольничать. Перейдем к непосредственно фильму. Описание гласит, что это фильм о том, как семейная трагедия – а, именно, смерть малолетнего сына Уилла Шекспира, Хамнета, вдохновила начинающего драматурга на написание самой известной его пьесы. Так вот – это полная ерунда. Фильм абсолютно не об этом. Это чистая спекуляция для привлечения театрофилов, шекспирофилов и гамлетофилов к экранам. На самом деле, фильм совершенно о другом. О жене Шекспира.

Чуть в сторону. Кино вообще достаточно четко делится на мужское и женское, в том числе и по авторскому ансамблю. Это не значит, что одно из них хуже другого, как художественная гимнастика не хуже, скажем, бокса. Более того, есть женщины, снимающие весьма жесткие фильмы, вроде той же Кэтрин Бигелоу, а мужчины весьма поднаторели в слезоточивых мелодрамах. Но все же отрицать это разделение глупо и наивно. Так вот – Хамнет почти дистиллированный образчик «женского кино». Он снят по роману ирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, псевдоисторической фантазии «на тему». Не более того. Реальная биография Шекспира известна достаточно скудно, поэтому простор для фантазии тут безбрежный. А в режиссерском кресле тут Хлоя Чжао, чей творческий путь, мягко говоря, небанален. Она снимала какие-то коротыши, а потом вдруг бабахнула из главного калибра – сделала «Землю кочевников», очень тягучую социальную драму в стиле Звягинцева про ненужных людей Америки и отхватила сразу три Оскара – академики такое любят. После чего сняла более чем посредственный комикс про инопланетных захватчиков, и после четырех лет простоя пульнула Хамнета. Следующий проект у нее – сериал про Баффи, Истребительницу вампиров. Нехило колбасит дамочку, правда?

Так вот, Хамнет, осмелюсь сказать – это женское кино, снятое женщиной по роману женщины, про женщин и для женщин. Оно очень визуальное – снято красиво, хотя и про грязное время. Хлоя на этом постоянно акцентирует внимание – на грязи под ногтями, немытых волосах, драных камзолах, несвежем белье и потных телах. А еще – в кино «про Шекспира» практически нет Шекспира. Это кино про его жену, Агнес, дикарку из леса, вольнолюбивую почти ведьму, которую он обрюхатил на сеновале. Она тянет на себе хозяйство, рожает детей, вдохновляет мужа на творчество, когда у него ничего не получается, мотивирует его, а потом и вовсе отправляет «в Москву». В смысле – в Лондон, потому что только там он сможет реализоваться. А сама остается с детьми в глуши селений, пока Уилл там много лет пытается подняться. Вот тут и случается трагедия, после которой у Агнес сменяется взгляд на мужа. Мол, пока я тут с детьми, ты в Москве своих шлю… пардон – в Лондоне со своим театром возишься, и даже пока сын помирал, ты фиг знает где скакал на своей лошади и не успел. Вот тут-то Уилл Гамлета и написал. Сублимировал свои страдания о сыне в лице актера, похожего на сына, отдал ему последнюю почесть таким образом. А то, что это, в общем-то, английская переделка скандинавской истории, авторов не волнует. Это же вольный фикшн, а не документальное расследование. Это кино про тяжкую женскую долю, а не про какого-то там вам великого драматурга!

И этот последний акт истории, действительно, получился оглушительным, ошеломительным. А игра Джесси Бакли (Агнес) в этой части просто невероятна – столько эмоций, столько состояний проносится на ее лице в этот момент! И все бы хорошо. Вот только к этому 15-минутному фейерверку чувств ведет длииииинная дорога почти в два часа размером. И это очень скучные два часа. Это просто два часа бытописания, два часа наблюдения за обыденной жизнью средневековой пары. Два часа Агнес готовит, стирает, ходит в лес, рожает детей – с диким ором и околоплодными водами, склизкими малышами и едва ли не с камерой во влагалище. И делает Шекспира. А что делает все это время сам Шекспир – да кому это интересно? Хлоя предсказуемо сорвала призы, на этот раз «Глобусы» и пошла снимать Баффи. Надеюсь, этот сериал у нее получится хоть немного бодрее.

В общем, семерку я Хамнету натянул исключительно за финальный аккорд. Остальное время я изнемогал от скуки.

«Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» – 7 баллов.