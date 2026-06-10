Неизвестный Говорухин: открывая грани великого режиссера

В Доме Русского зарубежья 2 июня прошел удивительный вечер, посвященный народному артисту РФ, легендарному кинорежиссеру, сценаристу С.С. Говорухину, Вечер провели Союз кинематографистов России, Гильдия кинорежиссеров России, Министерство Культуры РФ.

Вдохновителем вечера стал Президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев, который отметил, что Станислав Говорухин – «человек, который сделал столько хорошего, человек, который рассказывал потрясающие истории, который подарил нам не минуты, не мгновения, а часы огромного беспримесного зрительского счастья. С. Говорухин сделал невероятное количество замечательных фильмов, он устраивал кинофестивали. На его кинофестивале «Золотой Дюк» впервые в нашей стране был показан фильм А. Хичкока . Он был режиссер выдающийся, он был сценарист замечательный, он был потрясающий артист, он прекрасно рисовал, он был писатель и он был поэт. Его фильмы мы смотрим и пересматриваем, это тот золотой фонд, без которого невозможно представить наше кино».

Зал едва вместил всех желающих, и, как подчеркнул ведущий – тележурналист А. Казакевич: «Большое счастье, что зал переполнен, значит, вы любите С. Говорухина». На вечер пришли главные красавицы отечественного кинематографа и телевизионного экрана обворожительные: Л. Лужина, Е. Сафонова, Е. Гусева, Е. Стриженова, А. Шиловская. Удивительными рассказами поделились С. Никоненко, Р. Давлетьяеров, А. Стриженов, С. Баталов, А. Васильев и другие.

Участники вечера вспоминали о Мастере, делились пронзительными и трогательными воспоминаниями, рассказами о дружбе и работе с режиссером, открывали порой неизведанные грани великого режиссера. На экране транслировались кадры из культовых фильмов, подобранные с особой любовью и теплотой, редкие кадры и фрагменты интервью Станислава Сергеевича Говорухина, звучали мелодии из всеми любимых фильмов.

Лариса Лужина поделилась очень личными воспоминаниями. С. Говорухин написал в предисловии к ее книге «Жить по вертикали» – «С Лариской я бы пошел в разведку» . Слова родились, после реального случая в Приэльбрусье, когда съемочная группа несколько часов спускалась с гор пешком, и Станислав Сергеевич предложил ей срезать путь через очень опасную тропу «Волчьи ворота». Он, крепко держа Лужину за руку, «как на лыжах, просто перебирая ногами» спустился с актрисой через опасные «волчьи ворота» Эльбруса прямо до гостиницы, где оставалась съемочная группа. Лариса Лужина поделилась историей, где Говорухин отстоял В. Высоцкого и объявил директору киностудии: «Не будет В. Высоцкого, не буду снимать картину». После того, как песни В. Высоцкого прозвучали в картине «Вертикаль» , они легально стали звучать по всей стране.

Елена Сафонова с особой теплотой вспоминала С. Говорухина: «Помню репетиции в картине «Возвращение Баттерфляй», фильме , где я снималась совсем юной, он запомнился мне очень импозантным, интересным. Он был красив внутренне и внешне. Я благодарю судьбу за то, что мы общались. У нас сложились очень теплые отношения. Существуют люди, которые, даже уходя, оставляют ощущение, что они должны быть здесь. Станислав Сергеевич именно такой человек. Он навсегда останется в наших сердцах, в наших душах и мы навсегда сохраним признательность к нему».

С. Никоненко рассказал о случае на съемках фильма «Белый взрыв», где он играл вместе с Л. Гурченко, В. Высоцким, А. Джигарханяном. У вертолета, на котором летели участники съемочной группы, в том числе и С. Говорухин, из-за роковой ошибки пилота в воздухе отвалились лопасти, хвост и крылья. Все чудом спаслись, а Говорухина вынесли на носилках, у него было несколько переломов. С. Говорухин хранил части вертолета у себя дома, а 26 июля считал вторым днем рождения. «У меня любимая картина его «Ворошиловский стрелок», потому что там и история довольно меня сильно задела, которая во мне живёт. И особенно работа М. А. Ульянова. Это что-то невероятное, это такая лебединая песня его была. Считаю, это шедевр», поделился артист.

Вечер украсили необыкновенные музыкальные номера: А. Шиловская проникновенно исполнила «Звать любовь не надо», — «Невероятно глубокий, тонко чувствующий. Он всегда был настоящий, и в кино и в жизни, всегда шел от себя , никогда ничего не играл. Он смеялся, когда правда было смешно, и плакал, когда было трогательно. Никогда ничего не делал на потребу. Я невероятно по нему скучаю. Мой дед (прим. В. Шиловский) очень гордился, тем, что именно у Станислава Сергеевича я дебютировала », — поделилась А. Шиловская , Е. Гусева прекрасно исполнила «Прерванный полет» . Он не отпускал от себя тех, кто попал в его «актерскую семью» рассказала Е. Гусева. Своих артистов он не отпускал. Если ты снялся — ты член его семьи. Все эти мгновения работы с ним, встречи на съемках, фестивалях бесценны. Его нет, но незримо он здесь, он с нами ». Композитор А. Васильев рассказал, что на съемках всегда царила семейная атмосфера, – «Станислав Сергеевич открыл многих молодых актеров, дал им путевку в жизнь, все, кто работал на картинах Говорухина потом стали востребованными и известными людьми в профессии. Станислав Сергеевич всегда бережно относился к молодым талантам» .

Сам Станислав Сергеевич подчеркивал, что ”Зрителю всегда нужно доверять, и я ему всю жизнь доверял… Снятый фильм мне, режиссеру, уже не принадлежит”. Совсем не удивительно, что почтить память великого режиссера пришли люди разных поколений, коллеги, которым посчастливилось работать с ним и совсем юные зрители. Станислав Сергеевич своим гениальным творчеством объединяет, вдохновляет и живет в сердцах многих. После вечера, многие не хотели расставаться, продолжая обсуждать увиденное, многие согласились что такие вечера, ретроспективы п обсуждения нужны в том числе и для сохранения великого творческого наследия.

Зрительские голоса:

Кувакова И. М.

Организаторы сделали все возможное, чтобы мы, зрители, оценили масштаб, авторитет и гражданскую позицию безвременно ушедшего Станислава Говорухина – неординарного человека и советско-российского режиссера. Поклон всем причастным к этому удивительному театральному действу. Особая благодарность за атмосферу искренности, теплоты и редкое в наши дни присутствие высоких смыслов и сердечной мысли… Творчество Станислава Говорухина – вне времени…

Исаенко О.

Мне с супругой посчастливилось побывать на вечере памяти выдающегося режиссёра С. Говорухина. Получили колоссальное удовольствие, ещё раз прикоснувшись к творчеству замечательного мастера. Приятно поразила удивительно домашняя атмосфера, которая сложилась в зале, и теплота, с которой такие признанные актёры нашего кино, как Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Елена Сафонова, делились своими воспоминаниями о совместной работе, съёмках и о времени, проведённом в общении со Станиславом Говорухиным. Очень интересно было услышать мнения и молодого поколения актрис – Екатерины Гусевой и Аглаи Шиловской, в начале творческого пути им также довелось поработать с великим режиссером, ну и, конечно, просто бесподобны были их музыкальные номера, которыми они почтили память этого незаурядного человека. Когда мы думаем о Говорухине, мы обычно, прежде всего, вспоминаем его признанные киношедевры – “Вертикаль”, “Место встречи изменить нельзя”, ещё, может быть, “Асса”, но для нас с супругой, благодаря показанным ретроспективным нарезкам, очень здорово подобранным устроителями вечера, открылся ещё целый ряд его великолепных фильмов, которые мы по каким-то причинам пропустили. Теперь, безусловно, планируем восполнить эти пробелы. Хотим искренне поблагодарить всех причастных к организации этого замечательного вечера. Большое спасибо!

Подготовила Беганова Нелли.

Фото Виталий Вердиш.