{ 15 июня 2026 }

40 лет спустя: «Курьер» возвращается на экраны с новыми героями и старыми проблемами

Рубрики: [Кино]  

Создатели ремейка фильма «Курьер» объявили 15 июня 2026 года основной актерский состав. Картину запускает кинокомпания «Кинотека», съемки стартуют уже в июне, а премьера запланирована на 2027 год — именно тогда оригинальному фильму Шахназарова исполнится 40 лет.

Главные роли и звездный каст

Роль Ивана исполнит Денис Косиков («На автомате», «Подростки в космосе», «Радар»), Кати — Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь», «Трасса», «Пищеблок»).

Филипп Янковский сыграет предпринимателя Кузнецова, отца Кати. Анастасия Немоляева, которая исполняла роль Кати в оригинальном фильме Карена Шахназарова, теперь предстанет в образе мамы главной героини. В роли матери Ивана появится Анна Михалкова, в роли отца Ивана — Ростислав Бершауэр. В касте также заявлены Владислав Воробей, Евгений Харитонов и Марсель Курбатов.

О чем будет новая версия

Действие истории перенесут из середины 1980-х в современность. 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей и перестает доверять взрослым, которые сами не могут разобраться в своей жизни. Он саботирует ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером. За несколько дней работы Иван успевает увидеть самые разные стороны жизни большого города — от роскошных квартир до тесных хостелов, от благополучных семей до людей, которые пытаются справиться с одиночеством и неопределенностью.

Во время одной из доставок он знакомится с Катей — девушкой из обеспеченной семьи, за которую многие решения уже приняли родители. Между ними возникает симпатия, но вместе с ней происходит и столкновение двух разных взглядов на будущее. Постепенно Иван начинает понимать, что у всех людей одни и те же проблемы, страхи и надежды.

«Курьер» — история о молодом человеке, который пытается найти свое место в мире, где никто не знает правильных ответов, история о взрослении, поиске себя и поколении, которое пытается обрести смысл и опору в мире неопределенности.

Создатели и контекст

Режиссером фильма выступит Илья Ермолов («Золотое дно», «Хирург»), сценарий по повести Шахназарова написал Михаил Зубок, продюсером стал Георгий Малков.

Филипп Янковский, комментируя свое участие в проекте, отметил, что вопросы самоопределения и конфликта поколений остаются актуальными всегда, независимо от эпохи и технологий.

Для справки: в оригинальном фильме 1987 года главные роли исполнили Федор Дунаевский (Иван) и Анастасия Немоляева (Катя), которая теперь возвращается в ремейк уже в новом амплуа.

 

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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