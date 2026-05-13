Война за «Ворону»: Фадеев vs Линда — конфликт перешел в уголовную плоскость

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал ситуацию с уголовным делом против певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман), которую подозревают в мошенничестве и нарушении авторских прав.

*«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке, — написал композитор и продюсер в соцсетях. — На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд»* .

Задержание Линды и обыски

12 мая 2026 года певица Линда была задержана и доставлена для допроса по делу о мошенничестве . По данным СМИ, беседа со следователями продолжалась более семи-восьми часов . Вместе с артисткой на допросе присутствовали ее саунд-продюсер Михаил Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова .

Обыски у Линды прошли рано утром — силовики пришли к певице в 7 утра. У нее изъяли мобильный телефон в качестве вещественного доказательства . Весь день ее больной отец провел дома один, дожидаясь возвращения дочери . В итоге Линду отпустили, взяв с нее обязательство о явке .

Кого еще затронуло следствие

В отличие от Линды, ее саунд-продюсер Михаил Кувшинов был задержан — теперь он проходит по делу в качестве подозреваемого . Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» предположила, что «в ближайшее время его ждет суд, арест и ИВС» .

Также 12 мая прошли обыски в офисе компании «Профит» (Москва и Санкт-Петербург), которая находится на месте бывшего офиса лейбла «Джем» . Владелец «Профита» и «Джема» Андрей Черкасов — фигурант громкого дела о мошенничестве. Еще в ноябре 2025 года он был арестован по обвинению в попытке заблокировать выход фильма про группу «Руки вверх!» на стриминговых платформах, а в марте 2026 года вновь отправлен под стражу .

В чем суть обвинений

Продюсер утверждает, что в документах о передаче прав на песни была подделана его подпись. По версии Фадеева, подпись подделал Михаил Кувшинов . Сам Фадеев в декабре 2025 года подробно описал предполагаемую схему:

«Тридцать лет назад я начинал работать в одном здании с этим человеком. <…> Потом я уехал в Германию и решил уйти от Линды. И тут случилось “чудо”: все права на музыку и фонограммы, которые я создал своими руками, были мошенническим образом переписаны на другого человека — на Светлану Гейман (Линду)» .

Спор касается таких главных хитов Линды, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и «Мало огня» . Фадеев также планирует ограничить певице возможность выступать под псевдонимом «Линда» .

Позиция Линды

В интервью Ксении Собчак от 31 марта 2026 года Линда изложила свою версию событий. По словам певицы, песни были созданы Фадеевым для нее на деньги ее отца, который финансировал проект. Права были переданы лейблу «Кристальная музыка», а затем, по цепочке, перешли к ней .

Она также заявила, что Фадеев оказывает на нее давление и запрещает исполнять собственные хиты, а его стратегию продвижения в 90-х считает слишком провокационной — по словам артистки, продюсер специально распускал слухи о ее наркозависимости ради пиара .

Сам Кувшинов в мартовском интервью Собчак называл обвинения Фадеева «абсурдными» .

Контекст: Сергей Жуков предупреждал

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, чьи права также оказались в центре разбирательств с Андреем Черкасовым, еще тогда предупреждал о масштабе проблемы:

«Я думаю, нужно приготовиться еще энному количеству людей, входящих в преступный сговор, группировку, которая вместе работала с гендиректором. <…> Клубочек может раскрутиться еще дальше куда-нибудь» .