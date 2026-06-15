«Для меня не бывает бывших кумиров»: Цискаридзе ответил хейтерам из-за Пугачевой

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что по-прежнему восхищается Аллой Пугачевой, несмотря на волну хейта, с которой он сталкивается из-за своей позиции. В интервью хореограф признался, что регулярно получает негативные комментарии, особенно когда публично поздравляет певицу с днем рождения .

«Для меня не бывает бывших кумиров, — сказал Николай Цискаридзе. — Для меня есть три главных голоса: [Мария] Каллас, [Эдит] Пиаф, Пугачева. Это с моего детства. Потом прибавилось еще много величайших людей, но это мое ДНК» .

Артист недоумевает, почему он, будучи значительно младше певицы, должен судить ее за те или иные решения:

«И почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить. Или за то, что он сказал? К творчеству это имеет какое отношение?» — задается вопросом Цискаридзе.

Контекст: статус Пугачевой за рубежом

Напомним, что Алла Пугачева после начала специальной военной операции на Украине покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Сейчас семья проживает преимущественно в Израиле, где дети посещают частную гимназию. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

О чем еще говорил Цискаридзе в интервью

В той же беседе артист признался, что подозревает у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, это состояние может обнаружиться «у любого нормального человека, у которого в руках телефон».

Кроме того, Цискаридзе недавно высказывался о влиянии искусственного интеллекта на балет, назвав многие отредактированные нейросетями ролики «сплошным обманом и имитацией таланта».