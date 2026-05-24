{ 24 мая 2026 }

«Взгляд» и Сергей Бодров: где заканчивается факт и начинается миф?

Рубрики: [ТВ]  

В коллективной памяти нередко возникают исторические парадоксы: образы и события, не пересекавшиеся во времени, соединяются в сознании людей. Один из таких случаев — устойчивое заблуждение о том, что Сергей Бодров был ведущим советской телепередачи «Взгляд». На первый взгляд, связь кажется логичной: искренний, «свой» образ актёра резонирует с духом программы эпохи перестройки. Но факты говорят об обратном. Разберёмся, почему этот миф возник и как он закрепился.

Бодров

Историческая реальность

Программа «Взгляд» появилась в 1987 году и стала символом гласности. Её ведущие — Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и другие — задали новый стандарт тележурналистики. Однако уже в начале 1991 года программа была закрыта по решению руководства Гостелерадио СССР.

Сергей Бодров‑младший к тому моменту ещё не начал телевизионную карьеру. Его путь в медиа начался значительно позже: в 1996 году он стал соведущим возрождённой версии «Взгляда» на канале ОРТ. Это была уже другая программа — в новых политических и экономических условиях, с иным форматом и аудиторией.

Почему миф оказался таким живучим?

Причины популярности заблуждения кроются не только в поверхностном восприятии, но и в глубинных культурных механизмах:

  • Эффект «общей ауры». И «Взгляд» 1980‑х, и Бодров ассоциируются с честностью, открытостью, разговором «на равных». Эти качества настолько схожи, что зритель подсознательно объединяет их в одну картину.
  • Роль Александра Любимова. Участие одного и того же ведущего в обеих версиях программы создаёт иллюзию преемственности. Зритель видит Любимова — и автоматически переносит контекст 1980‑х на 1990‑е.
  • Слияние эпох в памяти. Для многих 1990‑е годы воспринимаются как прямое продолжение позднесоветского периода. Границы между ними размываются, а вместе с ними — и хронология событий.
  • Медиаупрощение. В публикациях и телесюжетах часто опускают уточнение: «возрождённый „Взгляд“» или «„Взгляд“ 1990‑х». Название остаётся прежним, а исторический контекст теряется.
  • Популярность Бодрова после «Брата». После успеха фильма образ актёра стал культовым. Желание «вписать» его в историю знаковых явлений эпохи привело к мифологизации биографии.

Цена ошибки: почему важно различать факты и мифы?

На первый взгляд, заблуждение о Бодрова и «Взгляде» кажется безобидным. Но оно отражает более серьёзную проблему — историческую амнезию, когда события разных десятилетий сливаются в единый поток. Это приводит к:

  • искажению контекста эпохи;
  • упрощению роли реальных участников событий (например, тех, кто создавал «Взгляд» в 1980‑х);
  • подмене реальных исторических фигур их символическими двойниками.

Когда мы приписываем Бодрову участие в советской программе, мы невольно стираем границы между двумя разными эпохами и их героями.

Заключение

Миф о Сергее Бодрове‑младшем и «Взгляде» — не просто ошибка, а симптом того, как работает коллективная память. Она склонна объединять близкие по духу явления, игнорируя хронологию. Разбирая этот случай, мы учимся не только точности в фактах, но и внимательности к контексту.

История не терпит сослагательного наклонения, но любит чёткие границы: советский «Взгляд» закончился в 1991 году, а Бодров пришёл в программу только в 1996‑м. Различая эти два периода, мы отдаём должное и эпохе перестройки, и таланту актёра — каждому в своём времени.

Ситуация с Александром Любимовым и программой «Взгляд» действительно напоминает гипотетический сценарий, при котором один из участников The Beatles начинает гастролировать под тем же названием спустя годы. Разберём эту аналогию подробнее.

«Битлы перестройки»: почему так называли «взглядовцев»

Ведущих программы «Взгляд» конца 1980‑х действительно называли «битлами перестройки» — и не случайно:

  • Революционность формата. Как The Beatles изменили музыку, так «Взгляд» изменил телевидение: живой эфир, неформальный стиль, обсуждение запретных тем.
  • Культовый статус. Программа собирала у экранов до 180 миллионов зрителей — сравнимо с битломанией.
  • Энергия молодости. Ведущие были молодыми, искренними, говорили на языке аудитории — как и ливерпульская четвёрка.
  • Символ эпохи. The Beatles стали символом 1960‑х, а «Взгляд» — символом перестройки.

Любимов был частью оригинального состава «Взгляда» 1987–1991 годов. Когда в 1996 году программа возродилась, он стал её лицом — и это создало эффект «продолжения легенды». Но между версиями была принципиальная разница.

Аналогия с The Beatles: что общего?

Представьте, что:

  • Пол Маккартни спустя 7 лет после распада The Beatles возрождает группу под тем же названием.
  • В составе — только он и новые участники (например, молодой музыкант, популярный в 1970‑х).
  • Концерты сохраняют название и логотип, но играют уже не рок‑революцию, а акустические баллады.
  • Публика, помнящая «Yesterday», автоматически ассоциирует новый проект с оригиналом.

Что происходит в этом сценарии:

  • Бренд «The Beatles» используется для привлечения внимания.
  • Ностальгия по 1960‑м переносится на 1970‑е.
  • Новый музыкант (как Бодров) невольно «записывается» в «битлы» — хотя никогда не был частью оригинальной группы.

Почему Бодрова ошибочно относят к оригинальному «Взгляду»

  1. Бренд «Взгляд». Название программы осталось прежним, вызывая ассоциации с эпохой перестройки.
  2. Любимов как «хранитель легенды». Его присутствие в обеих версиях создавало иллюзию преемственности.
  3. Образ Бодрова. Его искренность и простота напоминали стиль оригинальных «взглядовцев», что усиливало путаницу.
  4. Хронологическая близость. 1990‑е годы воспринимаются как продолжение позднесоветского периода, хотя это уже другая эпоха.

Вывод

Александр Любимов, вернувшись во «Взгляд имени себя» в 1994 году, сыграл роль, схожую с гипотетическим «последним битлом»: он нёс бренд, но в новых условиях. Сергей Бодров‑младший, присоединившись к нему, стал частью этой обновлённой версии — но никогда не был участником оригинального «Взгляда» 1980‑х.

Аналогия с The Beatles помогает увидеть суть заблуждения: бренд может пережить свою эпоху, но это не значит, что все, кто с ним связан, — часть истории. Разделяя эти два «Взгляда», мы отдаём должное и революционерам перестройки, и новому поколению 1990‑х — каждому в своём времени.

Я спросил Владимира Мукусева:

«В самый разгар работы над новой книгой, вынужден был напрячь собеседников ещё одним аспектом. Просматривая ответы респондентов на вопросы относительно годовщины самого известного отечественного ТВ-проекта, не без изумления обнаружил, что для многих (рожденных в 70-е и позднее) «Взгляд» = информационно-аналитическая «программа с Бодровым», а не советская передача с Листьевым и Политковским. И ведь действительно, условный сиквел «Взгляд с Александром Любимовым» эфирился с 1994 по 2001, то есть вдвое дольше, чем оригинальная разработка «молодежки», стартовавшая осенью 1987 и закрытая Кремлем в декабре 1990. Можно прокомментировать?»

Цитирую ответ ТВ-мэтра:

«Во-первых, Листьев во «Взгляде» почти никак себя не проявил, сделав фактически один приличный материал за все время. Да и то благодаря камере Политковского и гениальности режиссера Татьяны Дмитраковой. Его звёздный час пробил уже после закрытия программы.

Во-вторых, никакого «Взгляда с Александром Любимовым» по сути не было. А была попытка творчески и, вероятно, материально, нажиться на безусловной и заслуженной славе нашего «Взгляда», приклеив к названию знаменитой программы фамилию человека, не только не сделавшего хотя бы один достойный сюжет за четыре года существования передачи, но и очень существенно усложнив нашу творческую жизнь.

Можно обмануть начальство, коллег по работе, непрофессиональную критику, семью, детей. Но нельзя обмануть телекамеру. Особенно в прямом эфире. Зритель безошибочно определил и, очень быстро увидел и распознал за дежурной улыбкой любимовскую суть – фальшь, внутреннюю пустоту, презрение к окружающим, холодный расчет, цинизм и фанаберию. При его появлении в эфире, как нам писали и говорили наши многочисленные друзья, искренне влюблённые в программу и болеющие за нас зрители, они выключали телевизор.

Да мы и сами это видели. Наши журналисты, иногда с риском для жизни делавшие для нас материалы, отвечали Любимову «взаимностью», припрятывая свои звёздные сюжеты и очерки, и отдавая их лишь в те выпуски, «когда нет Любимова».

В итоге передачи, которые он вёл, были плохие не только из-за его личных качеств, но ещё и объективно, из-за отсутствия в них достойных материалов.

Каждый раз после любимовских выпусков, мы как бы начинали все сначала. Не просто старались делать очередные программы достоиными, а были вынуждены находить способы доказывать людям, зрителю, что мы – прежние, мы не скурвились, не продались, не сломались. Что мы, несмотря ни на что, все тот же «Взгляд» …

Что же касается «программы с Бодровым», я не знаю, что привело этого удивительного, богатого душой, умного, потрясающе талантливого, честного и чистого человека, за стол ведущих украденной фактически у нас программы.

То, что её помнят, я отношу на счёт той страшной трагедии, которая прервала жизнь, находящегося на взлёте своей карьеры, прекрасного Сергея Бодрова. Помнят актера и режиссёра, не сделавшего и малой толики того, что мог бы и к чему были все предпосылки, помнят его безвременную гибель, помнят Человека, а не какую-то там дешёвую, бесславно сгинувшую телеподелку, в которой он, к сожалению, участвовал».

А вот основатель самой крутой нашей арт-группы Doping-pong Дмитрий Мишенин на этот же мой вопрос ответил так:

«Это была абсолютно другая программа. Гораздо более коммерческая, но с другой стороны без налета ангажированности КГБ, что идет ей в несомненный плюс. О Сергее Бодрове я как раз услышал в связи с ней. Мой приятель с весьма экзальтированной интонацией сообщил: «Дима! Наш, русский Леонардо Ди Каприо теперь ведет Взгляд с Любимовым. Это что-то! Обязательно посмотри!» Я посмотрел и остался очень разочарованным, так как не увидел даже намека на Лео, которого тогда обожал после фильмов «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Дневники баскетболиста». А увидел вполне себе обычного, угловатого и неловкого парня, вообще не кинозвезду. Я довольно поздно для себя раскрыл талант Сергея Бодрова. Мне долго не нравилась вся эта «братская» киноэпопея Балабанова из-за навязчивого и немодного саундтрека и некоторой общей быдловатости истории. Однако впоследствии я раскрыл для себя его фильмы, благодаря участию в них замечательного актера Сухорукова, и роль Бодрова, безусловно, для меня раскрылась по-новому, и все фильмы с их участием по праву заслужили культовый статус. Как и “Взгляд” заслужил свой статус. Просто это не мое кино и не моя передача. А второй “Взгляд” оказался ещё больше не моим, так как я не помню содержания ни одного выпуска вообще, и вряд ли я посмотрел от начала до конца хоть одну программу. Наверное, тогда это и был единственный раз, когда я увидел ее, заценив “русского Лео”».

 

Евгений Ю. Додолев

Владелец & издатель.

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