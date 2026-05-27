Вечер памяти Станислава Говорухина пройдет в Доме русского зарубежья

Вечер памяти Александра Барыкина состоится 26 марта 2014 года в клубе Life Pub. Вечер проводит друг Александра, музыкант и продюсер Игорь Сандлер. В программе – пресс-конференция с участием друзей и звезд шоу-бизнеса и гала-концерт памяти Барыкина. Начало в [Читать...]

Прошедшая осень принесла с собой череду кинофестивалей: устремленный в будущее «Завтра»/Tomorrow, отстаивающий нравственные христианские идеалы «Золотой Витязь» и уже под ноябрьский аккомпанемент «Русское Зарубежье». Тогда, в семнадцатом, единая страна раскололась на два воинствующего лагеря. Отсюда пойдет отсчет русской [Читать...]

С болью и горечью приходится осознавать: уже год с нами нет замечательного человека, ученого и гражданина Станислава Сергеевича Шаталина. Станислав Шаталин выделялся научной и политической принципиальностью. Он никогда не поддакивал властям – ни старым советским, ни новым российским [Читать...]

Вечер памяти Михея («Михей и Джуманджи») состоится 28 октября в клубе «Б2». В нем примет участие молодой соул-исполнитель Страйк (на фото) – продолжатель традиций русского мелодичного речитатива и открытие известного продюсера Влада Валова и певицы Ёлки. Отдавая дань [Читать...]

Фестиваль русского кино «Marbella International Russian Film Festival» пройдет в Марбелье (Испания) с 1 по 5 марта 2014 года. Фестиваль будет проводиться уже второй раз, но в 2014 году он приобретет международный статус, получив новое имя «Marbella International [Читать...]