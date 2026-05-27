Вечер памяти Станислава Говорухина пройдет в Доме русского зарубежья

В Доме русского зарубежья состоится вечер, посвященный творчеству легендарного режиссера, Народного артиста России Станислава Сергеевича Говорухина. Мероприятие организовано Союзом кинематографистов России, Гильдией кинорежиссеров Союза кинематографистов России и Министерством культуры Российской Федерации.
На вечер приглашены звезды российского кино: народные артистки России Л. Лужина, Е. Яковлева, заслуженная артистка России Т. Акулова, а также А. Шиловская, И. Колесников, Ф. Стуков, композитор А. Васильев и многие другие.
Актеры, режиссеры, коллеги и близкие друзья вспомнят Мастера, поделятся удивительными историями о работе с этим выдающимся человеком современности.
2 июня, 19:00. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, ул. Нижняя Радищевская, д. 2.