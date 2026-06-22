«Берлин-23»: Продолжение, которое убило оригинал

Оценка 7,5

«Берлин-23». Обещали мощный политический триллер со шпионской начинкой. В принципе, не обманули. Зрелище получилось добротным и бодрым, хотя и не без огрехов, конечно.

Сюжет. В Германии на фоне войны на Украине адские русофобские настроения полыхнули особенно жарко, когда в одном из берлинских кафе взорвали украинского офицера, занимавшегося организацией сборов для ВСУ. Заодно погибло несколько немцев и албанцев. Нашего посла высылают вместе с группой дипломатов, а на смену ему летит дипломатический кризис-менеджер Вячеслав Васильев (Миллер). В это же время в Берлине своими шпионскими делами занимается давний товарищ Васильева — разведчик-нелегал Ненашев (Куличков). Их задача — вскрыть масштабный заговор в руководящих эшелонах Германии и предотвратить вступление немецкой армии в прямой военный конфликт с Россией и расползание драки на всю Европу. Крепкий сюжет, бодрый темп, натянутая интрига, достойная игра большинства актёров. Из минусов — некоторая предсказуемость нескольких ходов и очевидность предателей. Служба безопасности посольства и ФСБ совсем не ловят мышей: тут половина контингента — предатели. Причём общаются со своими работодателями прямо по мобильнику в посольстве, игриво облокотившись на перила центральной лестницы. Женщин авторы фильма явно не очень любят — они тут все сучки и предательницы, кроме одной упёртой немецкой журналистки, но и та — феминистка с яйцами до колен. Главный злодей слишком уж комиксообразный, прям Гитлер на минималках. Зато забавно сравнивать немецких политиков с реальными политическими фигурами того времени. Дмитрий Ульянов должен был изображать осторожного Шольца, но перекрывает того по харизме, как алабай — той-терьера. А уж из Писториуса Гитлер получается, как из кошки — волкодав. Но в целом, повторюсь, получилось интересно.

Но беда подкралась, откуда не ждали. В процессе просмотра «Берлина» я неожиданно выяснил, что это продолжение ранее вышедшего сериала с теми же главными героями — «Варшава-21». И вдобавок решил глянуть и его. И тут меня ждало изумление. Традиция гласит, что продолжение почти всегда хуже оригинала. Исключения крайне редки. Ведь продолжения обычно снимают, когда «выстрелил» оригинал и хочется на волне успеха выжать из кошечки ещё пятьдесят грамм. Но тут мы имеем уникальную в своей противоположности ситуацию.

Сюжет так же заявляется как политический шпионский триллер. Всё происходит, как несложно догадаться, в Польше. Русский посол палится на том, что в беседе с польским политиком, претендующим на президентское кресло, поддерживает отделение Силезии. Разгорается скандал, один из министров, шакалящий на американов, подбивает президента закрыть российское посольство. Российский посол получает инфаркт и убывает на лечение в Россию. А на его место с целью уладить скандал и доказать, что запись фейковая, прибывает уже знакомый нам кризис-менеджер Васильев. Ну, знакомый, потому что мы «Берлин» уже посмотрели. А так-то он тут как раз впервые появляется перед зрителем — «Варшава»-то снята за два года до «Берлина». Ну и чекист Ненашев тут свои нелегальные дела крутит. Всё, как в «Берлине».

Всё, да не всё. «Варшава» просто-напросто топорно сделана. Вроде бы и автор идеи тот же, и компания, и Волобуев, как и в «Берлине», в авторской группе. Но другие сценаристы и другой режиссёр. И на выходе — типичное НТВ, причём даже не прайм-тайм, а дневного эфира. А то и «Пятый канал». Изо всех щелей лезет банальный ментовский процедурал а-ля «След». Очень красивые женщины очень плохо играют, мужчины от них не отстают. Прилично держатся только Миллер с Куличковым, да ещё Юшкевич, играющий того самого политика. Остальные — ужас-ужас. Кондовые диалоги, которые авторы явно даже не пытались лично проговаривать, чему учат в первом классе сценарной школы. В итоге все говорят литературными фразами, которых в жизни не встретишь. Более того, актёры и, особенно, актрисы тупо не парились учить текст. Они его явно впервые читали прямо перед съёмкой, поэтому постоянно сбиваются, запинаются, экают, мыкают. Плохо построенные диалоги этому только способствуют. Когда диалог написан хорошо, актёру достаточно запомнить смысл и ключевые фразы — слова сами лягут на язык. А когда ты пытаешься вспомнить витиеватую реплику, не потеряв заложенную в ней информацию, ты обречён запинаться. А кучу дублей на сериале такого уровня не предусматривается. Да и вся интрига тут чисто детективная, никаким политическим триллером и не пахнет. Плюс зачем-то приплели сюда и феминистскую повестку, и домашнее абьюзерство.

Короче, получили мы ментовский сериал средненького качества с ужасными актёрскими работами, маскирующийся под модную политическую тему. И возникает недоумение: кому пришло в голову после такого убожества снимать на него продолжение? И главное — как так вышло, что продолжение получилось на голову выше исходника? Загадочная загадка и таинственная тайна сие есть. Но «Берлин» я посмотрел с удовольствием.