600 экспонатов и 17 интерактивных зон: что Машков показал президенту

Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист Владимир Машков рассказал президенту Владимиру Путину о выставке «Наследие. Театр. Великие», которая проходит в Национальном центре «Россия». Встреча состоялась в ходе рабочего общения главы государства с деятелями культуры.

Машков отметил, что над проектом трудились более 100 творческих коллективов, а экспозиция объединила свыше 600 экспонатов. Выставка включает 17 тематических интерактивных пространств, где посетители могут попробовать себя в роли бутафоров, художников, художников по свету и других театральных профессий. Особый акцент сделан на молодой аудитории.

«Мы показываем прежде всего молодому поколению, как живет мир театра. Выставка пользуется таким чувственным вниманием зрителей. Станиславский когда-то точно сказал о молодежи: “Для того чтобы заняться каким-то делом, нужно увлечься, почувствовать, захотеть”», — цитирует Машкова пресс-служба Кремля.

Экспозиция проходит под девизом «Союз счастливых людей» и посвящена 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Выставка открыта для посещения в НЦ «Россия» на ВДНХ.