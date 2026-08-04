Харламов о переносе «Паука»: «Мне глубоко пофиг, я Бэтмена люблю»

Гарик Харламов резко отреагировал на критику подписчиков, возмущенных переносом пиратского проката нового фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Ранее стало известно, что картина Marvel выйдет в неофициальном российском прокате только 20 августа — на три недели позже мировой премьеры. Это решение было принято, чтобы не конкурировать с отечественным блокбастером «Последний богатырь: Колобок», как ранее сообщалось, по просьбе дистрибьютора «Атмосфера кино» и при одобрении Госдумы.

В своем посте в соцсетях Харламов ответил на возмущения: «Пишут с наездом, мол, какого хрена вы перенесли “Паука”? Отвечаю. Первое: при чем тут я? Второе: мне глубоко пофиг на Человека-паука, я Бэтмена люблю! Третье: какая нафиг премьера “Паука”? Компания Sony давно ушла с нашего рынка, поэтому “Паука” мы посмотрим понарошку. Не официально. Без премьер и красных дорожек. А это значит, что кто хочет его посмотреть, тот посмотрит сразу же, как он появится в мире. При чем тут прокат “Колобка” вообще? Смотрите нашего “Колобка” с вашими детишками. А я пока пойду перенесу “Мстителей: Доктор Дум” куда-нибудь».

Шоумен иронично подчеркнул, что не имеет никакого отношения к решению о переносе, а сам остается фанатом вселенной DC, а не Marvel.