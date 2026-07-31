{ 31 июля 2026 }

Звезда «Дома Дракона» и легенда французского кино: кто сыграет в новом фильме

Рубрики: [Кино]  

Жюли Дельпи («Перед полуночью», «2 дня в Нью-Йорке»), Такэхиро Хира («Сёгун», «Семья в аренду»), Кэтрин Хантер («Мегалополис», «Чёрные голуби») и Эмма Д’Арси («Роман служанки», «Дом Дракона») исполнят главные роли в драме «Подмостки» (Stages). Как сообщает Screen Daily, это режиссерский и сценарный дебют актрисы Сонои Мидзуно. Съемки уже стартовали в Великобритании, а производством занимаются студии A24 и Focus Features.

В центре сюжета — молодая танцовщица из престижной балетной школы, которая получает шанс выступить с сольным номером на элитном концерте. Однако ее мечты рушатся из-за внезапной семейной трагедии.

Для Мидзуно, которая сама прошла через Королевскую балетную школу и выступала в Английском национальном балете, эта история имеет личное измерение. Ранее актриса была известна по ролям в фильмах Алекса Гарланда («Из машины», «Аннигиляция»), а также по участию в «Безумно богатых азиатах», «Ла-Ла Лэнде» и «Недостатках». Теперь она впервые сама стоит за камерой.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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