{ 31 июля 2026 }

Супергерл в топе: Милли Олкок обогнала Хью Джекмана и Райана Рейнольдса

Рубрики: [Кино]  

В преддверии Дня Человека-паука, который отмечается 1 августа, и на фоне мирового пресс-тура нового фильма о знаменитом герое, аналитики изучили, каких персонажей супергеройских вселенных и исполнителей их ролей чаще всего обсуждают в русскоязычных соцсетях. Исследование охватило период с 1 января по 26 июля 2026 года.

Безусловным лидером по числу упоминаний стал Человек-паук — 838 тысяч сообщений. Второе место занял Супермен (305,4 тыс.), интерес к которому подогрело недавнее возвращение героя на экраны. Третью строчку — Железный человек (265,3 тыс.). В десятку также вошли Бэтмен (259,2 тыс.), Дэдпул (208,8 тыс.), Халк (178,6 тыс.), Росомаха (161,3 тыс.), Капитан Америка (159,1 тыс.), Соколиный глаз (86,8 тыс.) и Тор (77,4 тыс.).

Среди актеров, воплотивших супергероев, наибольшую медийную активность собрал Том Холланд (Человек-паук) — 34,6 тыс. сообщений. На втором месте Роберт Дауни-младший (Железный человек) с 15,3 тыс. упоминаний. Тройку замкнула Милли Олкок (Супергерл) — 11,8 тыс., став единственной представительницей женского пола в верхней части рейтинга. В пятерку также вошли Тоби Магуайр и Крис Хемсворт. Далее расположились Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Эндрю Гарфилд и Крис Эванс.

Среди супергеройских вселенных уверенное первое место у Marvel (820 тыс. упоминаний), второе — у DC (225 тыс.), третье — у российской издательской вселенной Bubble (16,6 тыс.).

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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