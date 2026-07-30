Любовные треугольники, бизнес и абсурд: что ждет героев во 2-м сезоне «Вечерней школы»

Телеканал СТС совместно с Russian Code дал старт съемкам второго сезона комедийного сериала «Вечерняя школа». К своим ролям вернулись Илья Соболев, Дмитрий Соколов, Ася Резник, Динара Курбанова, Наталья Борисова, Ксения Корнева, Илья Макаров, Екатерина Новикова и другие артисты.

Сериал продолжит рассказ о взрослых учениках, которые по воле судьбы снова сели за школьные парты. В компании эксцентричных педагогов и школьной администрации герои попадают в абсурдные ситуации, строят и рушат отношения, ссорятся и мирятся, открывают в себе новое и доказывают, что учиться никогда не поздно. Во втором сезоне их ждут свежие испытания: борьба за любовь, поиск призвания, открытие бизнеса, подготовка к родительству, любовные треугольники и сложные выборы. При этом дух хаоса, абсурда и юмора остается неизменным.

Актеры поделились эмоциями от возвращения к проекту. Наталья Борисова призналась, что очень ждала этого момента: «Есть ощущение, будто закончились каникулы и мы снова собираемся в любимом классе. Очень переживаю за свою Кристину и с большим интересом читаю каждую новую серию». Ася Резник добавила, что съемки вызывают особую ностальгию — в этом году исполняется десять лет с момента ее выпуска из школы. Илья Соболев отметил, что на площадке царит уникальная атмосфера: «Не покидает ощущение, что все мы учимся в одной школе. Хочется, чтобы продолжение получилось сильнее первого сезона».