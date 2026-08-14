{ 14 августа 2026 }

«Город в огне»: Бешеный пес Юн-Фат

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

Гонконг, 1987, Ринго Лэм в роли режиссера и совсем молодой Чоу Юн-фат в главной роли полицейского под прикрытием, переживающего личную драму. Он хочет выйти из дела, но дядя заставляет его еще разок внедриться в банду грабителей.

Тупые китайские второстепенные диалоги – и полные человеческой боли и психологии основные диалоги. Обезьяньи ужимки гонконгских актеров – и просто таки ‘смоктуновская’ игра Юн-фата. Драки и пальба в стиле дыщ-дыщ и совершенно гениальная операторская работа на грани высокого искусства в других моментах.

Фильм неровный. Но в нем есть все, что нужно ленте, чтобы называться образчиком киноискусства и драмы. Любовь и ненависть, долг и карьеризм, дружба и предательство – все переплетено в тугой кровоточащий комок.

Насчет ‘Тарантино слизал’, конечно, ерунда. Скорее, это фильм-предыстория ‘Псов’. Грубо говоря, «Бешеные псы» — это последние пять минут ‘Города в огне’. Тарантино взял финальные кадры и сделал из них свою драму. Но корень их растет все же в Городе в огне. Рекомендации лучших собаководов.

Оценка 7,5

Дмитрий Грунюшкин


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