«Монстр»: Сочувствие к бешеной собаке или История первой американской маньячки-убицы

Творческая интеллигенция давно и искренне сочувствует падшим девицам, зарабатывающим на жизнь на панели. Фигуры трагические, романтические, целеустремленные и растоптанные жизнью. Возвышенные гейши и гетеры, несчастные Сонечка Мармеладова и Катюша Маслова, безгрешная как слеза комсомолки Таня Зайцева, тянущаяся к простому финскому счастью, непосредственная и искренняя «красотка» Джулии Робертс, и прочие «ангелочки», и несть им числа. И практически ни в одном фильме их роль не отрицательна. Видимо, творческая интеллигенция подспудно чувствует родство профессий и не может обвинять коллег по цеху.

Но даже в этом ряду Монстр стоит особняком. Еще как-то, с большим трудом, можно понять обычную торговку телом, оправдывая ее падение не тупостью, которая не позволяет заняться чем-то другим, не моральной деградацией последнего уровня, а некими мифическими «обстоятельствами». Но, люди, перед вами история безжалостной и тупой убийцы, с моралью белой акулы и ее же интеллектом! Пытаться понять ее, понять ее мотивы, все равно, что пытаться понять мотивы гадюки, кусающей вас. Даже сложнее — гадюка не нападет, если на нее не наступить, она кусает только защищаясь.

Не девочка с искалеченной душой перед вами, люди! Опомнитесь! Перед вами питекантроп, который не задумываясь размозжит вам голову берцовой костью убитого им человека, если ему только покажется, что вы позарились на его обед. Да, этот примат тоже способен любить. Разумеется, розовой любовью – без этого разве можно? Но это не повод ему сочувствовать.

Бешеная собака сорвалась с цепи и насмерть загрызла много людей. В конце концов люди ее нашли и прикончили. Да-да, пожалейте собачку. Зачем жалеть убитых ей людей?

ЗЫ: Риччи хороша. А вот насчет Террон я бы не торопился с похвалой. Да, ее совершенно не узнать, ради роли она не только изуродовала себе лицо гримом, но и реально, извините, наела попу — жировые складки и целлюлит гримом не изобразишь. А вот игра ее… Если целью игры было вызвать тошнотные позывы при взгляде на нее — то это безусловно удалось. Но боюсь, что это скорее результат дикого переигрывания. Единственный момент, когда ей веришь и сочувствуешь — эпизод прощания на автовокзале. Остальное — таращенье глаз, кривление рта и кривляние всем телом. Бррр.

Фильм 2003 года, архивный, созданный по реальным событиям. Героиню фильма, кстати, усадили на электрический стул прямо пока фильм снимался. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что продюсерский коллектив фильма забашлял правоохранителям, чтобы казнь приурочили к выходу кина, дабы подогреть зрительский интерес. В стране победившего бизнеса ничему нельзя удивляться.

Оценка 5