Любовный треугольник с Брик и саморазрушение: Кологривый сыграл Маяковского в Парке Горького

Pre-party юбилейного фестиваля «Усадьба Jazz», который пройдет 15 и 16 июня в Архангельском, состоятся на территории кинотеатра «Пионер» ЦПКиО им. Горького 2 и 13 июня. 2 июня там будут представлены российские артисты, уже выступавшие на фестивале в прошлые [Читать...]

Отношения Соединённых Штатов, России и Украины по нынешним временам напоминают классический любовный треугольник из водевиля. Что бы между Вашингтоном и Москвой ни происходило, Киеву до всего есть дело и надо непременно влезть со своими заморочками, хотелками или претензиями. [Читать...]

Похоже, актриса Кристина Асмус окончательно запуталась в своих симпатиях. За внимание звезды «Интернов» борются сразу два красавца. Первый – популярный актер Вадим Цаллати, хорошо известный зрителю по фильмам «Антикиллер-2», «Диверсант», «Москва, я Люблю тебя». С Вадимом Кристина снимается [Читать...]

Заканчивается работа над новым клипом Вики Дайнеко на песню «Бей себя». Автор музыки и слов – Дмитрий Монатик, а сценаристом и режиссёром ролика стал Марат Адельшин. В основе сюжета видео – любовный треугольник, который составили Вика Дайнеко, роковая [Читать...]

Фильм «Z – значит Захария» основан на постапокалиптическом романе американца Роберта С. О’Брайана. В книге он рассказывает от лица своей героини одну «школьную историю» о том, что была в школе, так называемая «Библейская азбука», где был расписан весь [Читать...]