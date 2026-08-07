{ 7 августа 2026 }

Любовный треугольник с Брик и саморазрушение: Кологривый сыграл Маяковского в Парке Горького

Рубрики: [Театр]  

Никита Кологривый предстал в образе Владимира Маяковского на открытой сцене фестиваля «Театральный бульвар» в Парке Горького. Актер исполнил главную роль в спектакле «Маяковский. Я сам», посвященном внутренним противоречиям, взлетам и падениям, борьбе и саморазрушению поэта. В центре сюжета — сложный любовный и психологический треугольник с Лилей и Осипом Брик, где герой постоянно меняет амплуа спасателя, тирана и жертвы.

Роль Маяковского, дерзкого и громогласного, словно писалась для Кологривого, чья актерская фактура идеально совпадает с образом поэта. А площадка уличного фестиваля придает действию дополнительную энергию и атмосферность. Наблюдать за развитием «Театрального бульвара» становится все интереснее.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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