«Ангелы Ладоги»: 750 миллионов на «Ёлки» военного времени

Оценка 6,5

Честно скажу — я опечален. Я не могу сказать, что это плохой фильм. Нет. Но я от него ожидал намного, намного больше. В условиях полного засилья на экранах сказок, ромкомов, пошлых комедий и «авторских высказываний» на максимально удаленных от любых «токсичных» для ромашек тем вроде СВО, Великой Отечественной и т.п., «Ангелы» были одним из редчайших патриотических исключений, которые поддержал Фонд кино. Один этот факт накладывал огромную ответственность на авторов.

А вот с авторами было все непросто. Александр Котт в этом плане имеет крайне противоречивую репутацию. С одной стороны, он «ёлочник» — то есть большая часть всем опостылевших «Елок» — это его рук дело. Но с другой стороны — могучая и неповторимая до сих пор «Брестская крепость» — тоже его работа. Про сценаристов ничего сказать не могу. Потому что, в отличие от режиссеров, фильмография сценариста — вещь в себе, по ней очень сложно судить, о чем я как-нибудь еще обязательно напишу. В общем, было непонятно, какое из начал — елочное или брестское — победит в режиссере.

К сожалению, получилось ни то, ни другое. Заявленная тема подвига спортсменов-буеристов во время блокады Ленинграда действительно оригинальна и позволяла сделать уникальный фильм по уникальной истории, которую никто никогда не освещал. Причем, история могла оказаться не только патриотической, но и максимально зрелищной. Гонки на буерах (для несведущих — это типа парусника на коньках) , которые разгоняются до сотни, летают над полыньями, мчатся в поземке и тумане по ладожскому льду под обстрелом — благодарнейшая тема. А то, как создавался этот уникальный отряд и через что прошел — не менее благодарная тема для тех, кто кроме зрелища ждал и исторической части.

Но на выходе получился недорогой фильмец про военные приключения и любовный треугольник, явно косплеющий старый фильм «Два бойца». При этом, фильм битком набит штампами и банальностями и даже близко не соответствует действительным событиям. Авторы похоже пытались изучать тему, но сделали это откровенно поверхностно. А самое ужасное, в фильме масса таких нелепостей, что просто не знаешь, куда девать глаза. О «заклепках» можно почитать в отзывах на том же КП, не буду в них углубляться. Но гонки на буерах с немцами на аэросанях, когда немцы крутят хоровод вокруг наших, как индейцы вокруг каравана переселенцев — это нечто. При этом немцы шарашат в упор по нашим из пулеметов МГ-34, долго шарашат, но только делают дырки в парусах? Мать моя женщина строгая… Прям имперские штурмовики, не иначе. Когда я говорю «в упор» — это именно что метров с десяти. А подобраться на аэросанях к нашему лагерю тихонько — это вам каково? Ребят, вы хоть раз слышали как ревут аэросани?

Удивительно еще, что в фильме под названием «Ангелы Ладоги» нет ни ангелов, ни Ладоги. За весь фильм герои сделали только один боевой рейс в самом начале. А все остальное время либо тусили в Ленинграде, либо гонялись с какими-то инфернальными фанерными немцами наперегонки. А сама Ладога появилась только в последней десятиминутке фильма и от берега наши герои смогли отъехать совсем чуть-чуть, да и то по личному делу.

При этом я не могу сказать, что фильм плохой. Это было бы не совсем объективно. Актеры играют хорошо, с душой, авторы давят на эмоции, направление верное. Вот только получилось все как-то мелко и дешево. Только не надо про «попил». Я уже писал о бюджетах кино. Заявленный бюджет Ангелов аж 750 миллионов. Казалось бы, цифра грандиозная. Вот только на поверку это около 10 миллионов баксов. Т.е. бюджет голливудского даже не Би-муви, а откровенного трешака. В таких вот бюджетных условиях вынуждены творить наши киноделы.

Главная же беда Ангелов в том, что они, что называется, «зашкварили тему». Т.е., они взяли действительно уникальное событие и сделали из него банальненький фильм, где сам факт, малоизвестная, но очень выгодная для кино история, совершенно не раскрывается, а остается лишь антуражем, не более того.

Тем не менее, пусть фильм и не отбил в прокате даже производство, рейтинг у него более чем приличный, аж за 8. Т.е., зрителям у телевизоров, что называется, зашло. И вообще. Лучше такое, чем ничего. Пусть будет.