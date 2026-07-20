Мировая премьера спектакля Давида Кориа «Между строк»

4 октября на сцене легендарного зала имени П.И. Чайковского состоится невероятная мировая премьера! Фантастический спектакль фламенко «Entrelíneas*» «Между строк» с элементами современного танца (сontemporary dance) – главное культурное событие осени . В спектакле принимают участие мировые звезды современного танца: ослепительный Давид Кориа, один из самых титулованных артистов современности (продюсер, хореограф, основатель собственной продюсерской компании CDC (компания Давида Кориа), блиставший в сольных партиях и постановках легендарного Национального балета Испании и обладатель Самых Престижных Премий и Наград, как лучший танцовщик, среди которых Premio de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía (Премия Академии сценических искусств Андалусии Премия Лорки «Лучший танцор фламенко» - это самая престижная театральная и сценическая награда в Испании, вручаемая за выдающиеся достижения в области театра и танца. Премия Talia Award в области испанского исполнительского искусства «Лучший танцор», Приз зрительских симпатий на престижном фестивале в Хересе и многие другие etc. В Испании Давида Кориа по праву считают национальным достоянием.

Темпераментная Флоренсия Ос — танцовщица, хореограф, одна из самых ярких современных артисток. (Обладательница высочайших наград и премий в области исполнительских искусств. Флоренсия победительница Национальной премии фламенко в Кордове и Премии La Perla de Cádiz «Жемчужина Кадиса», Premio Flamenco Vivo Carlota Santana de Nueva York (Премия Flamenco Vivo Карлоты Сантаны в Нью-Йорке и многих других

В спектакле принимает участие всемирно известный композитор и виртуозный гитарист Хесус Торрес (автор нашумевшего альбома « Viento del Norte» (Северный ветер ). За более чем 30 лет своей насыщенной карьеры гитарист Хесус Торрес работал с большинством выдающихся танцовщиков фламенко, выступал в составе известных трупп, в том числе Антонио Гадеса, руководил музыкальной частью постановок Национального балета Испании. Преподает в Высшей консерватории танца «Мария де Авила» в Мадриде.

В спектакле принимают участие самые выдающиеся вокалисты, Хесус Корбачо (Уэльва, 1986) — один из самых известных вокалистов в современном фламенко выступал вместе с такими выдающимися исполнителями, как Ева Йербабуэна, Росио Молина и легендарным Марио Майя. Хесус Корбачо сотрудничал с Балетом фламенко Андалусии и Национальным балетом Испании.

Горячий поклонник таких мастеров, как Ла Нинья де лос Пейнес, Томас Павон, Пепе Марчена и Маноло Караколь ( Мануэль Ортега Хуарес), Хесус Корбачо посвятил себя вокалу фламенко, успешно развивая собственный, глубокий, выразительный и элегантный стиль.

Среди его наград — Национальная премия Пако Торонхо (Premio Nacional de Fandangos Paco Toronjo), Первая премия на фестивале (por Malagueñas del Cante de las Minas (2008), премия за лучшее аккомпанементное пение на фестивале в Хересе (2023) и, что особенно важно, премия Lámpara Minera 2024, высшая награда Международного фестиваля Cante de las Minas в Ла-Унионе. В 2025 году он также получил премию el Premio Doñana Flamenco за блестящую карьеру и работу по популяризации фламенко и провинции Уэльва во всем мире.

В спектакле принимает участие и великолепный Хесус Флорес. Певец родился в городе Морон-де-ла-Фронтера, колыбели фламенко, в семье с глубокими традициями этого искусства. Его профессиональная карьера вокалиста фламенко началась в 2002 году. Хесус известен своим безукоризненным мастерством ритма и богатством аккомпанемента. Он работал с такими известными мастерами фламенко, как Кристина Ойос, Антонио Каналес (Антонио Гомес де лос Рейес), Хоакин Грило, Мария Морено, Хесус Кармона, Эдуардо Герреро и Эль Чоро, и многими другими. Принимал участие в самых престижных фестивалях, таких как Фестиваль в Хересе, Flamenco Viene del Sur, Фестиваль фламенко в Мон-де-Марсане и Международный фестиваль Cante de las Minas. С 2013 по 2016 год он был официальным певцом танцевального конкурса Федерации ассоциаций фламенко Севильи. Хесус Флорес совмещает работу в самых престижных залах фламенко в Испании и Японии с международными гастролями и участием в таких постановках, как Camino, Onírico и Bailaor.

Звездные солисты, создающие новый язык танца, яркая современная постановка, безупречные линии, живая инструментальная музыка, чувственный страстный вокал, с первых же секунд погрузят зрителей в чарующую магию Танца , Любви и Дуэнде настоящего фламенко!

Билеты можно купить по ссылке.

Подробности по телефону: 8 (916) 323 – 79- 54 (м), Нелли Беганова (директор проекта).