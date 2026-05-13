{ 13 мая 2026 }

Роботы-ковбои снова выходят из строя: создатель «Парка Юрского периода» перезагрузит «Мир Дикого Запада»

Дэвид Кепп («Смерть ей к лицу», «Присутствие») работает над сценарием новой экранизации фантастического романа Майкла Крайтона «Мир Дикого Запада». Как сообщает Deadline, проект задуман как ремейк оригинального фильма студии MGM, снятого в 1973 году самим Крайтоном с Юлом Бриннером, Ричардом Бенджамином и Джеймсом Бролином в главных ролях.

Новый проект предназначен для Warner Bros. — студии, которая ранее использовала эту концепцию для недавнего телесериала «Мир Дикого Запада» шоураннеров Лизы Джой и Джона Нолана. Четыре сезона выходили с 2016 по 2022 год на HBO.

Сюжет и концепция

Книга рассказывает о парке развлечений для взрослых под названием Delos, где состоятельные гости, жаждущие острых ощущений, могут на время стать ковбоями Дикого Запада и сражаться с группой андроидов, вооруженных револьверами. Отпуск превращается в кошмар, когда один из роботов-стрелков выходит из строя и начинает по-настоящему убивать посетителей . В оригинальном фильме также были представлены «Римский мир» и «Средневековый мир», но основное действие разворачивалось именно в вестерн-тематике .

Кто у руля?

Кепп уже не раз обращался к творчеству Крайтона. Он написал сценарий по мотивам его романа «Парк Юрского периода», фильм снял в 1993 году Стивен Спилберг. Дэвид работал также над сиквелом 1997 года «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» и фильмом «Мир Юрского периода: Возрождение» (2025).

По данным источников, к режиссерскому креслу присматривается «крупный постановщик» . Имя пока не раскрывается, но инсайдеры тут же начали строить догадки — учитывая, что Кепп недавно воссоединился со Стивеном Спилбергом для работы над фильмом «День разоблачения», а сам Спилберг намекнул на SXSW, что разрабатывает вестерн, многие предположили, что именно он может встать у руля этого проекта .

Нюансы и разногласия

Стоит отметить, что информация о поиске режиссера пока не подтверждена окончательно. По данным The Wrap, на момент публикации «крупный режиссер» еще не был прикреплен к проекту, и Кепп работает над сценарием самостоятельно .

Также важно подчеркнуть: новый фильм не будет связан с сериалом HBO, который многие зрители полюбили за философские размышления о природе сознания. Это будет именно ремейк оригинала 1973 года — более прямолинейный научно-фантастический триллер про парк развлечений, где что-то пошло не так . Сериал, напомним, был закрыт после четвертого сезона, хотя создатели планировали выпустить пятый .

Забытое продолжение

Любопытно, что у оригинального фильма 1973 года уже было два продолжения: малоизвестный сиквел «Мир будущего» (1976) с Питером Фонда и недолго просуществовавший телесериал «За пределами Мира Дикого Запада» (1980) . Ни один из них не повторил успеха первой картины.

 

