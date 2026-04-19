{ 19 апреля 2026 }

«Я ругаюсь»: Смотреть исключительно в «кубиках»

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

Я ругаюсь

Оценка 7

По принятым среди меня параметрам оценивать это произведение сложно. Дело в том, что я пишу про кино. А этот фильм в категорию «кино» можно отнести с большой долей условности. Потому что это не просто фильм «тру хистори», что в кинематографе явление давнее и тысячу раз обкатанное в разных вариациях. Но и не документальная реконструкция с художественными вставками «докьюментари» (не путать с мокьюментари – игровой фильм с вымышленными событиями, стилизованный под документалку). В последнее время этот жанр, рассказывающий о реальных событиях в игровой форме, просто таки захватил мировые экраны. Особенно в этом преуспевают стриминговые платформы во главе с Нетфликс и Эппл. В отличие от художественных фильмов «на основе реальных событий», которые позволяют себе массу вымысла и игры с реальными событиями, например, переосмыслением событий или их перестановкой по времени, новый жанр чисто воспроизводит хронологию, слегка разбавляя ее актерской игрой и драматическими акцентами.
Не могу сказать, что я поклонник этого жанра. Скорее, наоборот. В кино я ценю, прежде всего, драматическую составляющую. А реальность, как известно, в плане невероятности сюжета даст фору любому сценаристу с его фантазией, но никогда не заморачивается с соблюдением законов драматургии. Поэтому такие фильмы всегда выглядят плохо выстроенными. Да и манера на финальных титрах дать лица реальных прототипов, обычно, не поднимает градус, а резко его опускает. Ведь это обычные люди и они всегда проигрывают на фоне артистов. Я имею в виду не физическую красоту, а выразительность образов. Согласитесь, в «мирной жизни» вы нечасто встречаете артистичные натуры, за которыми интересно следить. Ведь главная задача актера своей игрой усилить эмоциональную вовлеченность зрителя, потому что между ним и событиями всегда стоит экран. Это как участвовать в чем-то или видеть это из окна. Чтобы ощущения сравнялись по градусу, тот, кто показывает, должен показывать гораздо сильнее, чем если бы вы это переживали сами.
В общем, перед нами трудная история человека с синдромом Туретта прямо с детских его лет до момента получения награды из рук королевы Англии за вклад в дело устроения жизни людей с этим синдромом и их вовлечение в жизнь общества. Несмотря на то, что синдром был описан еще в средние века, в конце 20 века в Англии никто про это не знал и «туреттов» в обществе считали просто психами-матерщинниками и всячески их гнобили.
Как бы ни старались авторы фильма, от фамильных черт жанра они никуда не делись и деться не могли. Это просто описание событий, сыгранное актерами. Сыгранное очень хорошо, надо признать. Львиную долю успеха фильма можно отнести именно к ногам актера, сыгравшего главную роль – образ получился обаятельным, несмотря на его дергания и подвывания. Чтобы из крайне непривлекательного внешне персонажа сделать человека, которому сопереживаешь – это надо очень сильно постараться.
В общем, смотреть было интересно. Но, конечно, это не кино в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово. Это не предмет синематографа, а, скорее нечто общеобразовательное, научно-популярное, завернутое в кинообложку.
Смотреть исключительно в «кубиках». Отцензурировать фильм про синдром Туретта, это все равно, что смотреть «Эммануэль» или «Греческую смоковницу» с заблюренными эротическими сценами или в фильме «На игле» вырезать все, что касается наркотиков. Можно, но зачем? (с)

Дмитрий Грунюшкин


    2. Советую смотреть и не думать

    Вчера в российский прокат вышел новый фильм бразильского режиссера Уолтера Саллеса «На дороге». В истории трех молодых людей нет ничего особенно героического или хотя бы последовательного. Молодой нью-йоркский писатель Сэл Парадайз (Сэм Райли) путешествует по Америке в поисках вдохновения. [Читать...]


    3. Гэри Барлоу запретил своим детям смотреть видео Майли Сайрус

    Звезда бойз-бэнда Take That и судья шоу «X Factor» Гэри Барлоу признался, что не разрешает своим детям смотреть видеоклипы молодых поп-звезд, включая Майли Сайрус, сообщает Gigwise. – Музыка – средство самовыражения и форма искусства, как бы эти люди [Читать...]


    4. Можно ли ребёнку смотреть фильм «Чебурашка»?

    Можно ли украинскому ребёнку смотреть фильм «Чебурашка»? Неправда ли, вопрос странный? Можно даже сказать, сам по себе идиотский вопрос. Ан нет. Оказывается, нельзя. Чебурашка — оккупант, значит смотреть его — чистой воды измена родине. По крайней мере, наткнулся [Читать...]


    5. Как жить? Что смотреть?

    ПРОЛОГ. Положительно удостоверяю (а мне, научившему мир мыслить, Эроса Рамаццотти — петь, а Виктора Пелевина — плести кружева; мне, перетертому калачу, верить можно и должно): чем больше в башке светлых мыслей, тем легче жить. Попробуйте этим летом; ну [Читать...]


    6. Что читать, слушать и смотреть

    ПРОЛОГ Мир, увы, лишен безупречной простоты классического силлогизма. Обилие книг, винила и фильмов в доме еще не делают человека образованным. Но читать, слушать, смотреть надо, это и уму польза, и сердцу отрада. СЕРИАЛЫ “ЙЕЛЛОУСТОУН”. Вот как надо стареть [Читать...]

