«Я ругаюсь»: Смотреть исключительно в «кубиках»

Оценка 7

По принятым среди меня параметрам оценивать это произведение сложно. Дело в том, что я пишу про кино. А этот фильм в категорию «кино» можно отнести с большой долей условности. Потому что это не просто фильм «тру хистори», что в кинематографе явление давнее и тысячу раз обкатанное в разных вариациях. Но и не документальная реконструкция с художественными вставками «докьюментари» (не путать с мокьюментари – игровой фильм с вымышленными событиями, стилизованный под документалку). В последнее время этот жанр, рассказывающий о реальных событиях в игровой форме, просто таки захватил мировые экраны. Особенно в этом преуспевают стриминговые платформы во главе с Нетфликс и Эппл. В отличие от художественных фильмов «на основе реальных событий», которые позволяют себе массу вымысла и игры с реальными событиями, например, переосмыслением событий или их перестановкой по времени, новый жанр чисто воспроизводит хронологию, слегка разбавляя ее актерской игрой и драматическими акцентами.

Не могу сказать, что я поклонник этого жанра. Скорее, наоборот. В кино я ценю, прежде всего, драматическую составляющую. А реальность, как известно, в плане невероятности сюжета даст фору любому сценаристу с его фантазией, но никогда не заморачивается с соблюдением законов драматургии. Поэтому такие фильмы всегда выглядят плохо выстроенными. Да и манера на финальных титрах дать лица реальных прототипов, обычно, не поднимает градус, а резко его опускает. Ведь это обычные люди и они всегда проигрывают на фоне артистов. Я имею в виду не физическую красоту, а выразительность образов. Согласитесь, в «мирной жизни» вы нечасто встречаете артистичные натуры, за которыми интересно следить. Ведь главная задача актера своей игрой усилить эмоциональную вовлеченность зрителя, потому что между ним и событиями всегда стоит экран. Это как участвовать в чем-то или видеть это из окна. Чтобы ощущения сравнялись по градусу, тот, кто показывает, должен показывать гораздо сильнее, чем если бы вы это переживали сами.

В общем, перед нами трудная история человека с синдромом Туретта прямо с детских его лет до момента получения награды из рук королевы Англии за вклад в дело устроения жизни людей с этим синдромом и их вовлечение в жизнь общества. Несмотря на то, что синдром был описан еще в средние века, в конце 20 века в Англии никто про это не знал и «туреттов» в обществе считали просто психами-матерщинниками и всячески их гнобили.

Как бы ни старались авторы фильма, от фамильных черт жанра они никуда не делись и деться не могли. Это просто описание событий, сыгранное актерами. Сыгранное очень хорошо, надо признать. Львиную долю успеха фильма можно отнести именно к ногам актера, сыгравшего главную роль – образ получился обаятельным, несмотря на его дергания и подвывания. Чтобы из крайне непривлекательного внешне персонажа сделать человека, которому сопереживаешь – это надо очень сильно постараться.

В общем, смотреть было интересно. Но, конечно, это не кино в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово. Это не предмет синематографа, а, скорее нечто общеобразовательное, научно-популярное, завернутое в кинообложку.

Смотреть исключительно в «кубиках». Отцензурировать фильм про синдром Туретта, это все равно, что смотреть «Эммануэль» или «Греческую смоковницу» с заблюренными эротическими сценами или в фильме «На игле» вырезать все, что касается наркотиков. Можно, но зачем? (с)