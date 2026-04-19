«Вампиры средней полосы 3»: Вот и сказочке конец

Оценка 6,5

Продолжение приключений семейства вампиров из Смоленска. Теперь они противостоят банде уральских вампиров-беспредельщиков.

Третий сезон совершенно провален с маркетинговой точки зрения. Сначала они выпустили 5 серий до Нового года, объявив, что оставшееся покажут в феврале. Это уже беда. Но они еще и обманули, выпустив остаток в апреле, да еще по одной серии в неделю. Что мешало людям сначала доделать продукт, а потом выпускать – непонятно. Градус эмпатии и вообще интереса был снижен до точки замерзания. Плюс, сам сезон вышел вымученным. Герои появляются, исчезают, вроде дочки сыночка Ириночки Витальевны, которая появилась, ничего не сделала и исчезла из повествования. Нити сюжета плохо связаны, герои вдруг меняют свое поведение ни с того, ни с сего. Банда уральцев какая-то странная, то ли готы, то ли панки. К ним целая очередь желающих записаться в вампиры и он даже соревнования устраивают на выживание – самый стойкий получает посвящение. Т.е., живут тут не скрываясь и никому не нужны. Мотивации поступков поверхностные. Причинно-следственные связи – тоже. Героиня выкачивает пару байкеров, что снято на видео. И за это ее просто отправляют в отпуск. Кто-то следит за вампами и шантажирует их «а я знаю, что вы сделали», но ни во что это не выливается. В принципе, то, что в бригаде авторов сериала явно какая-то проблема, легко понять по последней серии. Ее тупо не смогли придумать. Треть серии главный злодей выступает перед собравшимися, словами рассказывая интригу и как он это все устроил. Со сценарной точки зрения это роспись в беспомощности. То, что работает в книгах Агаты Кристи, в кино называется профнепригнодностью. Способ, с помощью которого смоленские победили уральских мог родиться только в абсолютном тупике, когда история пишется без плана, загоняется в ситуацию, из которой авторы не могут найти выход и решают «и так пойдет» и лепят шнягу под видом решения. Базовая тема сезона – история младенца-полувампира с суперспособностями, не раскрыта вообще никак. В принципе, эта тема заряжается, как крючок на следующий сезон. Но авторы уже заявляли, что третий сезон – финальный. И как это согласуется друг с другом? Да никак. Вероятно, просто дырочка в заборе, как шанс на отступление. Захочется выжать из дохлой киски еще сто грамм – можно будет попробовать продолжить мучения. В общем, констатируем – если первый сезон шел по вектору «от смешного к страшному», а второй наоборот «от страшного к смешному», то третий решил не выпендриваться и пройти путь «от ужасного к ужасному». Но есть нюанс в понимании слова «ужасно». Удивительно, но в этом сезоне понравился Чеботарев. Вернее, изменение его персонажа. Зато полностью исчезло провинциальное обаяние Смоленска. Город, который был полноценным героем первого сезона, исчез, остались локации и место действия.

Почему же 6,5? Во-первых, за прошлые заслуги. А во-вторых, некоторое очарование в нем все же осталось.