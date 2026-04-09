«Анаконда»: Треш памяти треша

Бывает и такое.

Для начала нужно вспомнить объект, которому посвящен фильм. Это фильм «Анаконда» далекого 1997 года. Фильм, имеющий статус культового хоррора. Но, как бы это мягко сказать, очень своеобразно культового. Об этой своеобразности лучше всего говорит его рейтинг на IMDB – 4,9. То есть, это классический треш. Но я его смотрел на вхс как именно что хоррор, несколько раз выходил покурить и изнывал от ужаса, происходящего на экране телевизора. Ужаса не потому, что было страшно, а потому что это все было ужасно. И это было тем более удивительно, что снял фильм целый Луис Льоса, автор моего любимого «Снайпера», а в ролях был мощный ансамбль из Джона Войта, Оуэна Уилсона, Айса Кьюба, Дэнни Трехо и самой Джей Ло. Я был молод и еще не знал, что такое треш, и что когда-то я стану большим поклонником этого «жанра не для всех».

Но вернемся к объекту обсуждения. Новая «Анаконда» – это кино для киношников и для поклонников кино. Т.е., людей, которые обожают сам вид этого искусства и им жутко интересно все, что происходит вокруг него, за кадром и на площадке. Что движет людьми, делающими кино, как они докатились до жизни такой.

По сюжету, компания киношников-лузеров томится своей жизнью. Актера увольняют даже из эпизодической роли, режиссер снимает свадебные ролики, оператор лечится от алкоголизма по «системе баффало» – т.е. отказывает себе в крепких напитках, но накидывается вусмерть пивом, а продюсерша ушла в юристы. Но однажды одному из них приходит в голову максимально идиотская идея – сделать римейк той самой «Анаконды» середины 90-х. Просто так, по фану. Компания едет в Бразилию на последние гроши и там-то все и начинается.

По факту, это трешак, посвященный трешаку тридцатилетней давности, плюс чисто киношное хулиганство, по-доброму высмеивающее саму профессию киношника. Я такое очень люблю. Актеры дурачатся, как могут, а на капитанском мостике фильма Том Гормикэн, снявший гениальный, на мой взгляд, фильм «Невероятная тяжесть огромного таланта», где он так же постебался над тяжкой жизнью бывшего героя мегабоевиков, скатившегося в убогий проходняк категории Б, которого зовут Николас Кейдж и которого сыграл, тададам, Николас Кейдж. Т.е., это не просто киностеб, это киностеб в кубе. И я надеялся, что и в «Анаконде» будет что-то похожее.

Но оценка, к сожалению, не будет такой же высокой. Дело в том, что команда не удержала необходимый для классного трешака градус безумия. Первая половина фильма идет как добрая, но немного нелепая комедия о компании лузеров, ностальгирующих по профаканной молодости и загубленным мечтам. К трешу это не имеет никакого отношения. Постепенно история становится все более дурацкой и нелепой. Но это еще не треш, а просто слабенькое кино, и только в последней трети треш разгоняется до нужной степени и начинается форменный хулиганский бардак и искрометное дуракаваляние, в некоторых местах дико смешное. Но, опять же, на мой взгляд, до нужной температуры блюдо разогревалось слишком долго. Поэтому только 6,5. Эх, если бы весь фильм, как его последняя треть – вот было бы здорово.

Отдельно упомянем камео Айса Кьюба и Дженнифер Лопес, которая спустя 30 лет выглядит намного лучше, чем в 1997 году. Самоиронии у них, хоть раздавай бедным.