Концертному залу имени П.И. Чайковского 85 -лет!

12 октября исполняется 85 лет Концертному залу имени П. И. Чайковского — главной площадке Московской филармонии. Ежегодно принимая более 300 тысяч зрителей, зал сохраняет уникальное архитектурное решение, разработанное в 1930-е для театра Мейерхольда. Многие десятилетия на его сцену выходят все лучшие музыканты страны — от самых авторитетных мэтров до ярких представителей молодого поколения. В день рождения зала здесь будут звучать масштабные шедевры Бетховена в исполнении Дениса Мацуева, Павла Милюкова, Александра Рамма, Российского национального молодежного симфонического оркестра, Государственного хора имени А. В. Свешникова под управлением Фёдора Безносикова и превосходных солистов-певцов.

Зал Чайковского — уникальное концертное пространство с необычной историей. Он был спроектирован в 1930-е годы для театра Всеволода Мейерхольда: молодые архитекторы Михаил Бархин и Сергей Вахтангов создали его по модели древнегреческого амфитеатра в духе передовых идей европейского авангарда. В конце 1930-х здание завершали архитекторы Дмитрий Чечулин и Константин Орлов, изменив многое в первоначальном проекте, но сохранив оригинальное решение самого зала.

Концертный зал был передан Московской филармонии и открыл двери для публики 12 октября 1940 года, в год 100-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского, в честь которого и получил свое имя. С этого момента судьба зала была неразрывно связана с музыкальной историей страны, именами легендарных исполнителей и выдающихся коллективов. Первоначально не предназначенный для академической музыки, Зал Чайковского постепенно обретал более совершенные акустические условия; особенно активная работа велась в последние 20 лет, когда технические возможности позволили скорректировать недостатки и создать в этом непростом пространстве прекрасную акустику.

Главные герои концерта 12 октября — музыканты, для которых Зал Чайковского стал родным. Денис Мацуев не раз признавался в любви к этой сцене, с ней связаны многие его творческие проекты — от сольных программ и абонементов до конкурса Grand Piano Competition; здесь же летом пианист отметил свой юбилей. В первом отделении в ансамбле с Денисом Мацуевым выступят Павел Милюков и Александр Рамм, чья творческая биография также во многом связана именно с Московской филармонией и Залом Чайковского.



«Этот зал — одно из тех мест, что я мог бы назвать своим домом. Это не только блестящая акустика, “намоленность” места, афиша мирового уровня — это в первую очередь люди, которые в нем работают, неповторимая атмосфера и энергетика. За последние несколько десятилетий слушателей стало больше, в зале много молодых лиц. И это бесценно. Мы были вместе в тяжелые времена: никогда не забуду концерт в разгар пандемии в абсолютно пустом зале для многомиллионной публики, которая смотрела его онлайн по всему миру. Мы вместе и в радостные моменты — в этом году я отметил свой личный юбилей на сцене этого зала», — говорит Денис Мацуев.

Для Российского национального молодежного симфонического оркестра Зал Чайковского остается главной сценой. Здесь 7 лет назад коллектив впервые предстал перед столичной публикой, здесь сегодня он участвует во многих флагманских проектах Московской филармонии — абонементах «Другое пространство», «Весь Стравинский», «Вокальные вечера», «Вещь в себе» и других. Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, один из старейших хоровых коллективов страны, на протяжении всех 85 лет существования был постоянным участником концертов в Зале Чайковского; этой традиции коллектив верен по сей день.

В юбилейную программу вошли два крупных сочинения Людвига ван Бетховена — Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра. В этом году мир отмечает 225 лет со дня рождения композитора; строгое величие его шедевров прекрасно соответствует атмосфере зала, а масштабный состав позволит объединить на сцене Зала Чайковского целое созвездие музыкантов. Редко исполняемая Фантазия станет прекрасным подарком всем меломанам, а знаменитый Тройной концерт связан с важными этапами истории Московской филармонии; в частности, он звучал в программах, посвященных ее 50-летию и 100-летию.

В этот же день 85-летие Зала Чайковского отметят в Камерном зале филармонии программой «Тайны филармонического дома. Памяти Мейерхольда. Несбывшаяся мечта». Автор, ведущий и режиссер проекта — Андрей Устинов. В программе примет участие Александр Кожевников — профессор Московской академии архитектуры, знаток истории здания Зала Чайковского.

12 октября 2025

К 85-летию Концертного зала имени П. И. Чайковского

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова

Дирижер – Фёдор Безносиков

Денис Мацуев (фортепиано)

Павел Милюков (скрипка)

Александр Рамм (виолончель)

Галина Круч (сопрано)

Варвара Гансгорье (сопрано)

Полина Шароварова (меццо-сопрано)

Алексей Татаринцев (тенор)

Михаил Нор (тенор)

Игорь Подоплелов (баритон)

Бетховен

Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56

Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80

