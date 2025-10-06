{ 6 октября 2025 }

Великое искусство под сводами легендарного зала

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Денис Мацуев

12 октября 2025 года состоится знаменательное событие в культурной жизни столицы — празднование 85-летия Концертного зала имени П.И. Чайковского.

В этот торжественный вечер на сцене соберутся выдающиеся мастера музыкального искусства:

  • Российский национальный молодежный симфонический оркестр
  • Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова
  • Художественный руководитель и дирижер — Фёдор Безносиков
  • Денис Мацуев (фортепиано)
  • Павел Милюков (скрипка)
  • Александр Рамм (виолончель)
  • Солисты-вокалисты: Галина Круч, Варвара Гансгорье, Полина Шароварова, Алексей Татаринцев, Михаил Нор, Игорь Подоплелов

В программе вечера — величественные произведения Людвига ван Бетховена:

  • Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56
  • Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80

История и современность

Концертный зал имени П.И. Чайковского — жемчужина московской культурной сцены, открывшая свои двери для публики 12 октября 1940 года. Созданный по проекту талантливых архитекторов в стиле древнегреческого амфитеатра, он стал свидетелем множества исторических событий в мире музыки.

За 85 лет здесь прозвучали тысячи концертов, выступали легендарные музыканты, рождались новые творческие проекты. Сегодня зал продолжает оставаться центром музыкальной жизни столицы, привлекая как признанных мастеров, так и молодых исполнителей.

Особые гости вечера

Денис Мацуев, тесно связанный с этим залом, неоднократно отмечал его особое значение в своей творческой судьбе.

«Этот зал — одно из тех мест, что я мог бы назвать своим домом. Это не только блестящая акустика, “намоленность” места, афиша мирового уровня — это в первую очередь люди, которые в нем работают, неповторимая атмосфера и энергетика. За последние несколько десятилетий слушателей стало больше, в зале много молодых лиц. И это бесценно. Мы были вместе в тяжелые времена: никогда не забуду концерт в разгар пандемии в абсолютно пустом зале для многомиллионной публики, которая смотрела его онлайн по всему миру. Мы вместе и в радостные моменты — в этом году я отметил свой личный юбилей на сцене этого зала», — говорит Денис Мацуев.

В этот же день в Камерном зале филармонии пройдет специальная программа «Тайны филармонического дома. Памяти Мейерхольда. Несбывшаяся мечта», где зрители смогут узнать больше об истории этого уникального здания.

Этот вечер станет настоящим праздником музыки, объединяющим прошлое и настоящее, традиции и новаторство в великолепных стенах легендарного Концертного зала имени П.И. Чайковского.

 

Билеты тут.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Денис Мацуев впервые сыграет все три фортепианных концерта Чайковского

    2. Денис Мацуев впервые сыграет все три фортепианных концерта Чайковского

    Денис Мацуев впервые сыграет все три концерта П.И.Чайковского для фортепиано с оркестром в Екатеринбурге. Выступление пройдет 6 мая 2015 года, а 7 мая — в день 175-летия композитора — пианист сыграет ту же программу в Москве и в [Читать...]


  2. ВЕЛИКОЕ ЭТО ИСКУССТВО – ДОСТОЙНО ПОСЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА!

    3. ВЕЛИКОЕ ЭТО ИСКУССТВО – ДОСТОЙНО ПОСЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА!

    За последнее время критиков развелось до фига и больше. Особенно музыкальных. Все постоянно друг на друга наезжают. Вы думаете, я исключение? Увы. Я тоже постоянно кого-то критикую. Вообще все критики делятся на просто критиков и на критиков маститых. [Читать...]


  3. Искусство в диалогах

    4. Искусство в диалогах

    До 30 декабря ГМИИ им. А.С. Пушкина проводит XXXV Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» с посвящением 100-летию великого музыканта. В далеком 1981 году директор музея Ирина Антонова и великий музыкант Святослав Рихтер сформулировали его основную идею [Читать...]


  4. Диана Арбенина донесла рок-н-ролл до академического зала

    5. Диана Арбенина донесла рок-н-ролл до академического зала

    Концерт «Solo» лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной прошел 22 декабря в Концертном зале имени П.И.Чайковского. Пока зрители занимали свои места, в зале играла музыка, а охранники подходили к поклонникам, пришедшим с букетами, и сообщали, что цветы можно будет [Читать...]


  5. Квартет Давида Ойстраха со скрипкой Страдивари

    6. Квартет Давида Ойстраха со скрипкой Страдивари

    24 ноября в 19:00 в музыкальном салоне музея Глинки состоится концерт квартета имени Давида Ойстраха с программой “Непревзойденные романтики” со скрипкой Страдивари. В программе произведения П.И.Чайковского и Эдварда Грига, которых связывали дружественные отношения, основанные, по словам Чайковского, на [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»