Великое искусство под сводами легендарного зала

12 октября 2025 года состоится знаменательное событие в культурной жизни столицы — празднование 85-летия Концертного зала имени П.И. Чайковского.

В этот торжественный вечер на сцене соберутся выдающиеся мастера музыкального искусства:

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова

Художественный руководитель и дирижер — Фёдор Безносиков

— Фёдор Безносиков Денис Мацуев (фортепиано)

(фортепиано) Павел Милюков (скрипка)

(скрипка) Александр Рамм (виолончель)

(виолончель) Солисты-вокалисты: Галина Круч, Варвара Гансгорье, Полина Шароварова, Алексей Татаринцев, Михаил Нор, Игорь Подоплелов

В программе вечера — величественные произведения Людвига ван Бетховена:

Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, соч. 56

с оркестром до мажор, соч. 56 Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор, соч. 80

История и современность

Концертный зал имени П.И. Чайковского — жемчужина московской культурной сцены, открывшая свои двери для публики 12 октября 1940 года. Созданный по проекту талантливых архитекторов в стиле древнегреческого амфитеатра, он стал свидетелем множества исторических событий в мире музыки.

За 85 лет здесь прозвучали тысячи концертов, выступали легендарные музыканты, рождались новые творческие проекты. Сегодня зал продолжает оставаться центром музыкальной жизни столицы, привлекая как признанных мастеров, так и молодых исполнителей.

Особые гости вечера

Денис Мацуев, тесно связанный с этим залом, неоднократно отмечал его особое значение в своей творческой судьбе.

«Этот зал — одно из тех мест, что я мог бы назвать своим домом. Это не только блестящая акустика, “намоленность” места, афиша мирового уровня — это в первую очередь люди, которые в нем работают, неповторимая атмосфера и энергетика. За последние несколько десятилетий слушателей стало больше, в зале много молодых лиц. И это бесценно. Мы были вместе в тяжелые времена: никогда не забуду концерт в разгар пандемии в абсолютно пустом зале для многомиллионной публики, которая смотрела его онлайн по всему миру. Мы вместе и в радостные моменты — в этом году я отметил свой личный юбилей на сцене этого зала», — говорит Денис Мацуев.

В этот же день в Камерном зале филармонии пройдет специальная программа «Тайны филармонического дома. Памяти Мейерхольда. Несбывшаяся мечта», где зрители смогут узнать больше об истории этого уникального здания.

Этот вечер станет настоящим праздником музыки, объединяющим прошлое и настоящее, традиции и новаторство в великолепных стенах легендарного Концертного зала имени П.И. Чайковского.

Билеты тут.